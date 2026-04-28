Отмен не избежать: у Wizz Air худшая среди авиакомпаний Европы ситуация з запасами авиатоплива

Венгерский лоукостер наименее застрахован от подобных рисков.

Венгерский лоукостер Wizz Air может вскоре столкнуться с серьезными проблемами, связанными с нехваткой авиационного топлива на фоне войны в Иране.

Как пишет Express со ссылкой на данные брокерской фирмы XTB, Wizz Air больше всех среди европейских авиакомпаний пострадала от проблем с поставками авиационного топлива, вызванных закрытием Ормузского пролива, поскольку она наименее застрахована от подобных рисков.

Данные показывают, что уровень хеджирования топливных рисков у Wizz Air составляет всего 55%, по сравнению с 80% у RyanAir, 77% у Lufthansa и 70% у easyJet. Это значит, что венгерская авиакомпания раньше других столкнется с ростом цена на авиационной топливо.

По данным XTB, сейчас Wizz Air несет серьезные убытки по каждому незастрахованному рейсу, что означает, что пассажиры этим летом могут столкнуться с отменой рейсов в последний момент.

"Wizz Air сталкивается с дилеммой, для которой нет хорошего решения: летать в убыток или сократить маршрутную сеть и потерять ценные слоты в аэропортах", – отмечают аналитики брокерской компании.

По их словам, для туристов, планирующих летний отдых, последствия кризиса выходят за рамки одних только цен на билеты.

"Ожидайте введения топливных сборов в короткие сроки, реального риска отмены рейсов даже незадолго до вылета и ухудшения качества обслуживания, поскольку авиакомпании сокращают расходы в других областях, чтобы компенсировать затраты на топливо. Повышение тарифов и реальный риск сокращения маршрутной сети в разгар летнего сезона сейчас являются базовым сценарием, а не пессимистическим", – добавляют они.

Эксперты считают, что ситуация в Ормузском проливе должна стабилизироваться до июля, чтобы предотвратить самое тяжелое лето для европейских авиакомпаний со времен пандемии. По данным XTB, в худшем случае запасы топлива могут упасть до критического уровня в течение 8-9 недель.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее издание Financial Times сообщило, что европейские авиакомпании используют кризис с поставками авиационного топлива, чтобы оказывать давление на власти Великобритании и Евросоюза с целью отмены ряда улучшений для пассажиров, против которых они выступают, включая планы разрешить пассажирам бесплатно провозить две ручные сумки на каждом рейсе, экологические налоги и изменения в схемах компенсации пассажирам. Особенно активен среди них гендиректор Wizz Air Йожеф Варади.

Тем временем, министр промышленности и туризма Испании Жорди Эреу призвал туристов покупать билеты на самолеты "как можно скорее", пока цены не взлетели до небес из-за роста цен на авиатопливо.

