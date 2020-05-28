В МАУ рассказали, как собираются возобновлять полеты

Начать выполнение дальнемагистральных рейсов в МАУ планируют ориентировочно с апреля 2021 года.

Украинсккая авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начала подготовку к реализации бизнес-стратегии, направленной на возобновление полетов после карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, планы по рестарту работы компании рассчитаны с учетом оптимистического сценария по снятию ограничений на свободный выезд/въезд из/в Украину с 15 июня 2020 года как украинцев, так и иностранцев. МАУ прогнозирует, что после восстановления операционной деятельности пассажиропоток авиакомпании сократится примерно на 46% – до 1,9 млн пассажиров (из которых 0,986 млн уже перевезено с начала 2020 года до локдауна).

При этом на начальном этапе рестарта – до апреля 2021 года – перевозчик планирует выполнять международные среднемагистральные point-to-point рейсы, способные демонстрировать высокую загрузку без поддержки транзита, а также возобновить внутренние рейсы. На втором этапе – после нормализации трафика – восстановить минимальную международную сеть. Выполнение дальнемагистральных рейсов возможно после организации ключевых фидерных маршрутов – ориентировочно с апреля 2021 года.

Как отмечают в пресс-службе, в начале возобновления полетов в расписании МАУ планируется задействовать до 14 воздушных судов с последующим увеличением до 28 самолетов. Дальнемагистральный флот МАУ будет сокращен, исходя из потребностей первого этапа восстановления. В дальнейшем будет приниматься решение о необходимости расширения парка широкофюзеляжных самолетов с учетом наличия трафика и в зависимости от изменений конъюнктуры рынка – падение спроса на самолеты такого типа.

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Кроме того, для эффективной работы на измененном после пандемии авиарынке МАУ вводит ряд изменений по базовому продукту. В частности, авиакомпания планирует упростить тарифную политику, уменьшить емкость салонов бизнес-класса, увеличить долю прямых продаж через сайт, а также внедрить на сайте сервис полного цикла, позволяюшего пассажирам самостоятельно вносить изменения в бронирование.

Целевая модель авиакомпании – увеличить утилизацию флота и снизить удельные затраты, сохранив при этом значительный транзитный потенциал.

«В связи с введением 17 марта ограничительных мер на регулярные пассажирские авиаперевозки, работа МАУ была практически остановлена, – отметил президент МАУ Евгений Дыхне. – Сейчас менеджмент компании предпринимает все возможные меры по сокращению расходов и генерированию доходов от разовых рейсов. Наша цель – сохранить компанию и ключевой персонал, в частности – летный. К большому нашему сожалению, существенное снижение объемов деятельности авиакомпании повлекло вынужденное сокращение 900 высокопрофессиональных сотрудников МАУ».

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») опубликовало планы зарубежных стран с восстановления регулярного авиасообщения.

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