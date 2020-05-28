Когда страны возобновят международное авиасообщение: результаты анализа от МИД (инфографика)

В начале июля станет возможным выполнение рейсов по маршруту Киев - София.

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") опубликовал планы зарубежных стран по восстановлению регулярного авиасообщения.

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Как сообщила пресс-служба предприятия, соответствующий мониторинг провело Министерство иностранных дел Украины.

Согласно сообщению, о своей готовности к скорейшему возобновлению авиасообщения с Украиной заявляет турецкая сторона, но переговоры продолжаются.

Также после согласования соответствующих протоколов безопасности на межгосударственном уровне регулярные рейсы в ближайшее время будут восстановлены с Грузией.

Кроме того, в начале июля станет возможным выполнение рейсов по маршруту Киев - София.

«Некоторые страны во время пандемии коронавируса не вводили запреты на международное авиасообщение. Это, в частности, Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает). Национальный Катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралию», - говорится в сообщении.

Также в ближайшее время международное авиасообщение планируют запустить ряд стран.

«В частности, Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия имеют ограничения на перелеты до конца мая. В начале июня возобновить международные авиаперевозки планирует Турция. В Эстонии ограничения будут действовать до 7 июня. Болгария, Индонезия, Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль откроют свои воздушные ворота не ранее 15 июня», - сказано в сообщении.

Кроме того, до конца июня будут закрыты границы Кубы, Таиланда и Молдовы, а с июля можно будет улететь в Доминиканскую Республику и Армению.

Некоторые страны закрывали международное авиасообщение частично, с определенными ограничениями въезда или выезда иностранцев. Это, например, Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия. Авиасообщение со странами, где сложная эпидемиологическая ситуация, закрыла Дания. Ограничения по цели поездки и категорий лиц ввела Испания. Ослабление ограничений на осуществление путешествий ожидается с 22 июня. Италия определила исчерпывающий перечень аэропортов, имеющих право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине. В Канаде международные авиарейсы осуществляются только в 4 аэропорта страны (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто). Восстановление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения. Финляндия пока позволяет осуществлять ограниченное количество авиарейсов. В Словении открыты для международного сообщения три аэропорта в Любляне, Мариборе и Портороже.

В пресс-службе отметили, что во многих странах еще нет официальной информации относительно дат восстановления международных перелетов.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на восстановление авиации после эпидемии коронавируса COVID-19 понадобится больше 6 месяцев.

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