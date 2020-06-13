В Украине изменили правила карантина: новый порядок пересечения границы и смягчение обсервации для иностранцев

В частности, установлено требование обязательного прохождения обсервации только лицами, пересекающими границу и прибывающими из стран или являющимися гражданами (подданными) стран со значительным распространением COVID-19.

Кабинет министров по инициативе Министерства здравоохранения изменил порядок пересечения государственной границы и смягчил правила обсервации для лиц, въезжающих в Украину из-за рубежа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, Кабмин внес изменения в постановление относительно карантина, которые предусматривают, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины, или признанных беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без имеющегося полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией.

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Также установлено требование обязательного прохождения обсервации только лицами, пересекающими границу и прибывающими из стран или являющимися гражданами (подданными) стран со значительным распространением COVID-19.

Кроме того, правительство отменило требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ, и установило требование обязательного наличия в контрольных пунктах мест или помещений для проведения медицинского осмотра.

Также изменения в постановление предусматривают дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а именно то, что в период действия карантина лицо не дало согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома" Единого государственного веб-портала электронных услуг до выезда с временно оккупированных территорий через контрольный пункт.

Как сообщал УНИАН, 10 июня были возобновлены пропускные операции на контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская" на линии разграничения.

Также с 15 июня будет возобновлена ​​работа КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.

Кроме того, с 15 июня откроют пункты пропуска в международных аэропортах Украины.

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