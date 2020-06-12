Украина с 15 июня открывает пункты пропуска в международных аэропортах

Кроме того, сегодня Кабинет министров утвердил новые критерии пересечения границы иностранцами.

Кабинет министров с 15 июня открывает пункты пропуска в международных аэропортах Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем внеочередном заседании.

Согласно документу, с 15 июня откроются пункты пропуска и пункты контроля для обслуживания рейсов международного авиасообщения.

Кроме того, сегодня Кабмин утвердил новые критерии пересечения границы иностранцами.

Как сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 15 июня украинцы могут путешествовать в Албанию и США - без ограничений на границе, Великобритании - с соблюдением карантина 14 дней, Турции - без ограничений на границе и с тестированием по прибытию, а с 27 июня - Тунис (с тестированием по прибытию).

По его словам, после улучшения эпидемической ситуации в Украине рассмотрят возможность открытия с 1 июля авиасообщение с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения дадут возможность возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - добавил Криклий.

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