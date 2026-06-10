Сразу пять украинских сел претендуют на звание лучших в мире: чем они известны

В прошлом году два села в Закарпатской области – Колочава и Синевирская Поляна – попали в список лучших в мире по результатам конкурса Всемирной туристской организации ООН.
В этом году это достижение имеют шанс повторить еще пять украинских сел, сообщается на странице украинского Travel Press Club в Facebook.
Отмечается, что в 2026 году претендентами от Украины в Международном конкурсе UN Tourism "Лучшие туристические села" стали:
- Опошня (Полтавская область) – старинный казацкий городок, главный центр современного украинского гончарства.
- Криворовня (Ивано-Франковская область) – легендарное высокогорное село на Гуцульщине, известное как духовная и культурная столица Карпат, уникальный центр сохранения аутентичных гуцульских традиций и место съемок культовых фильмов.
- Выгода (Ивано-Франковская область) – живописное село у подножия Карпат, известное уникальной узкоколейной железной дорогой, по которой в наши дни курсирует туристический мини-поезд.
- Китайгород (Хмельницкая область) – село славится глубоким каньоном реки Тернава и уникальным геологическим памятником природы, так называемым "китайгородским обнажением".
- Меджибож (Хмельницкая область) – известен благодаря двум историко-культурным памятникам: одноименной величественной крепости XIV века и могиле основателя хасидизма Баал Шем Това.
Как отмечается на официальном сайте конкурса, прием заявок на участие в отборе завершился 9 июня 2026 года, а в течение июля-сентября команда экспертов будет оценивать села-участники. Победителей должны объявить в четвертом квартале 2026 года (в прошлом году это произошло в середине октября).
Напомним, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, что предлагает туристам село Колочава, ставшее одним из победителей прошлогоднего конкурса от ООН.
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