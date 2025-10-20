Это села в Закарпатской области.

Два украинских села в Закарпатской области попали в список лучших в мире по версии Всемирной туристической организации ООН. Об этом сообщает Управление туризма и курортов Закарпатской ОГА.

Отмечается, что в Хучжоу (Китай) состоялась церемония награждения BestTourismVillages по версии Всемирной туристической организации ООН (World Tourism Organization, UNWTO), которая является одной из самых престижных инициатив в сфере сельского туризма.

"Среди новых обладателей титула "Лучшие туристические села" - два населенных пункта области: село 10 музеев - Колочава и село, простирающееся рядом с легендарным "Оком Карпат" - Синевирская Поляна", - сообщает ОГА.

Отмечается, что программа Best Tourism Villages отмечает села, которые используют туризм для устойчивого развития, сохранения культуры и повышения качества жизни местных жителей.

Эту инициативу ООн поддерживает уже четвертый год. За это время более 800 сел из 100 стран мира подали заявки, и сегодня сеть Best Tourism Villages объединяет более 250 сел из 60 стран.

