Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Закарпатское село Колочава вошло в список 52 лучших туристических сел мира по версии Всемирной туристической организации ООН (UN Tourism), который был обнародован в конце 2025 года. Чем уникально это село и почему его стоит посетить, рассказывает УНИАН.Туризм.

Живописная горная деревушка Колочава в Закарпатье в первую очередь известна многим украинцам как одно из лучших мест в Украине для наблюдения за цветением крокусов. Впрочем, она может предложить гораздо больше. Что именно, читайте на УНИАН.Туризм.

Колоритное село среди гор

Село Колочава расположено в долине реки Колочавки, от которой, вероятно, и происходит его название. По меркам региона, оно довольно большое – официально насчитывает более 5 тысяч человек. "Горы слева, горы справа, внутри – Колочава", – так говорят о нем местные, и недаром: если посмотреть с высоты птичьего полета, то его улицы действительно раскинулись по долине на километры, словно обнимая горы. Из-за горного рельефа, очевидно, так и получилось, что Колочава является вторым по протяженности селом в Закарпатской области – аж 15 километров.

На всю Украину Колочава известна прежде всего количеством музеев – здесь их десять, и это, как утверждают в селе, является одним из самых больших показателей среди сельских населенных пунктов Европы. Кроме того, на территории населенного пункта расположены еще около 20 памятников, среди них есть и действительно уникальные, например, памятник заробитчанину.

Колочава принимает ежегодно десятки тысяч туристов, причем не только из Украины, но и из-за рубежа, ведь отдохнуть здесь действительно можно интересно и качественно: село расположено на территории Национального природного комплекса "Синевир", поэтому, кроме исторических достопримечательностей, неподалеку есть и немало природных.

По словам начальницы отдела туризма и коммуникаций Колочавского сельсовета Марии Шетели, в первую очередь туристы приезжают в Колочаву ради фантастических горных пейзажей.

"Во-вторых, сюда приезжают за ощущениями – здесь такой воздух, что вдохнуть не можешь, а горная вода вкусная, как нигде. Ну и, конечно же, Колочава – это село, где история не в учебниках, а в домах, тропинках и людях, которые сохранили дух своего края. Именно это гости выделяют в первую очередь", – говорит Шетеля.

Историческая основа популярности Колочавы

История населенного пункта заслуживает отдельного рассказа, потому что именно исторические факты сделали его популярным в Украине и Европе.

Первое письменное упоминание о Колочаве датируется 1463 годом и, по историческим свидетельствам, поселение было основано в первой половине XV века беглецами от крепостного гнета. За несколько сотен лет Колочава побывала в составе Австро-Венгрии, Чехословакии, Венгрии, Карпатской Украины, СССР и современной Украины. Свой культурный след здесь оставили румыны, венгры, чехи и евреи. Все это объясняет культурное разнообразие и большое количество исторических локаций, а следовательно – и интерес туристов. Последних во времена до полномасштабного вторжения здесь было немало. Особенно интересовались селом чехи и словаки, и не зря.

Как рассказал УНИАН исследователь истории Закарпатья Михаил Маркович, именно период Чехословакии оставил здесь после себя особое наследие. И то, как писали о селе чехи, действительно завораживало.

"Колочава. С одной стороны – узкая долина Стримбы с вершиной, вечно затянутой туманом, Стременис, Дарвайка и Горб; с другой – Квасный Верх, Красна и Ружа (горные хребты и вершины в Карпатах, – УНИАН). Потому что здесь – только горы. Их сланцевые и песчаниковые слои были смяты, как клочок ненужной бумаги, скручены, погнуты, скомканы и вытолкнуты аж под облака. Горы, холмы и снова горы. Они изрезаны оврагами, расщеплены ущельями, прорезаны долинами, не шире четырех военных шагов; пронизаны тысячами источников и десятками потоков, брызгающих по каменным порогам, а в плесах сияют прозрачностью зеленых самоцветов..." – таким увидел и описал Колочаву чешский репортер и писатель Иван Ольбрахт, а затем сделал ее очень привлекательной туристической локацией", – говорит Маркович.

По словам исследователя, классик чешской литературы Иван Ольбрахт долгое время жил в Колочаве, написал здесь четыре книги, среди которых и "Николай Шугай – разбойник". Роман экранизировали, перевели на многие языки, и это сделало поселение чрезвычайно популярным на территории бывшей Чехословакии. Многие чехи и словаки хотели своими глазами увидеть село, где бушевали многочисленные страсти, и приезжали сюда.

"Именно благодаря этим текстам Колочава вошла в чешское культурное воображение как "деревня легенд", где каждая тропинка может вести к древней истории. В данном случае – украинско-чешской. Это можно увидеть и во время фестивалей украинско-чешской дружбы, которые проходят практически каждый год", – рассказывает исследователь.

По его словам, до полномасштабного вторжения чехи приезжали в Колочаву целыми автобусами, им здесь очень нравилось. Поскольку спрос рождает предложение, то вполне логично, что село начало делать ставку на туризм. Так постепенно появились памятники Ольбрахту, заробитчанам (колочавцам, которых в Чехии очень много) и другие, создавались новые локации, достопримечательности, усадьбы, туристические привлекательности...

Десяток музеев

Первое, о чем слышат туристы, когда интересуются Колочавой, это музеи. По словам менеджера по туризму, местного гида Юрия Радивилова, официально в Колочаве – их десять, они тематически объединены в определенные группы.

"Прежде всего на туристической карте Колочавы появился (в 2007 году, – УНИАН) Музей архитектуры и быта "Старое село" – это был первый такой сельский музей в Украине, в котором были собраны дома и экспонаты из небольшой по территории местности в радиусе 25 км. Не путайте с Музеем под открытым небом в Пирогово под Киевом – там представлены здания из всех регионов страны, или, как в Ужгороде – со всей области. А здесь представлена именно небольшая местность, и это уникально. Если пройтись по этому музею, то можно увидеть, как жили горцы на протяжении двух веков: сначала можно заглянуть в эпоху Австро-Венгрии, затем увидеть времена Карпатской Украины, советского периода, посетить школу, жандармерию, узнать о ремеслах региона", – отмечает он.

По сути, по словам Радиволова, это самый большой скансен Закарпатья, где под открытым небом собрано более 20 аутентичных зданий и вспомогательных хозяйственных построек. Среди них – хижины бедняка-крестьянина, пастуха, сапожника, шустера, ткача, столяра, церковно-приходская школа, помещения советской и чешской школ, сельская баня, кузница, жилище сельского головы.

Также интересной будет тематическая экскурсия "Голет в Колочаве", которая освещает богатую историю и культуру еврейской общины, веками проживавшей в этом закарпатском селе. Еврейский комплекс в скансене отражает жизнь и быт еврейской части населения Колочавы. Здесь можно посетить еврейский дом с хорошо обустроенным бытом и богатым интерьером, одна из комнат которого сдавалась для приезжих гостей, а также корчму – как один из приоритетных видов занятости евреев.

Кроме скансена, в Колочаве есть музеи, экспозиции которых посвящены различным военным периодам. Это, в частности, музей-мемориал "Воинам-интернационалистам", где чествуют жителей села, которым приходилось воевать далеко за пределами государства. Больше всего колочавцев воевало в Афганистане.

Музей "Линия Арпада" в Колочаве является объектом милитари-туризма, демонстрирующим инженерные сооружения 1939-1944 годов, построенные венгерскими войсками для защиты от наступления Красной армии. Музей включает четыре восстановленных бункера, где экспонируются подлинные оружие, снаряжение и предметы быта венгерской армии. В состав музея также входит самая длинная в Европе отреставрированная стометровая линия обороны.

Отдельную страницу в истории населенного пункта представляет музей "Бункер Штаера" (названный в честь Михаила Штаера – одного из колочавских лидеров УПА, – УНИАН). В укрытии собраны документы, оружие, форма и вещи тех, кто боролся за украинскую государственность.

"Представлена в музее и локация под условным названием "нелегальный переход границы". Дело в том, что после вторжения венгерских войск многие закарпатцы бежали от войны "в страну советов", где на них сразу после пересечения границы надевали наручники и отправляли в ГУЛАГ… Именно так в лагеря попали более 80 колочавцев, вернулись единицы… Эта печальная страница в истории села также отражена в музее", – отмечает Радивилов.

Интересным для посещения является единственный в Украине музей истории узкоколейных железных дорог "Колочавская узкоколейка". В его экспозиции представлены уникальные паровозы, старинные вагоны и железнодорожные механизмы, демонстрирующие развитие транспорта Карпатского региона. Здесь же – музей "Колочавский бокораш", где можно побывать в лесорубской колибе, узнать об опасной работе колочавцев-лесорубов.

Конечно, в Колочаве есть и музей классика чешской литературы Ивана Ольбрахта, благодаря которому эта местность стала особенно популярной за рубежом.

В заключение Радивилов рекомендует посетить старую Церковь изгнания Святого духа, которая сейчас работает исключительно как музей: "Это деревянное сооружение только чудом уцелело в советские времена, может быть, потому, что в нем решили показательно создать Музей атеизма... Как бы то ни было, но три портрета – Маркса, Энгельса и Ленина – спасли церковь, и сегодня мы имеем уникальное культовое сооружение, датированное 1795 годом".

Гид добавляет, что сейчас наблюдает интересную тенденцию среди туристов, в частности, гостей с востока и центра страны.

"Если раньше те, кто приезжал, скорее пытались просто развлечься, не очень интересовались историей, то сейчас что-то изменилось – люди начинают спрашивать, думать, включается критическое мышление, они больше интересуются жизнью украинцев до войны. Наверное, это так сработало полномасштабное вторжение, что мы больше начали интересоваться жизнью предков, своей историей", – объясняет он.

Отдых вне музеев

По словам Марии Шетели, в общине хорошо понимают, что только историей удержать туриста надолго сложно. Поэтому Колочава предлагает гостям сходить в горы, окунуться в чан с минеральной водой, полакомиться местными блюдами и даже полечиться с помощью пчел.

Так, из активного туризма гостям предлагают походы в горы, наиболее популярны три вершины – Топас, Стримба и Дарвайка, к которым разработаны маршруты. Горы довольно крутые, поэтому идти в них местные рекомендуют только подготовленным туристам.

Для тех, кто предпочитает водный отдых, во многих местах проживания предлагают релакс в бассейнах и чанах. Последние крайне востребованы, потому что это еще и аттракцион: под большим чугунным котлом разжигают огонь, а туристам предлагают поочередно погружаться в горячую воду в чане, в которой обычно запаривают луговые травы или еловые ветки, а затем – в холодную воду в ручье. Говорят, такие процедуры хорошо тренируют сердечно-сосудистую систему. Кроме того, на территории села установили чан с минеральной водой из источника Боркут, которая полезна при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Гастротуризм – еще одно направление, которое привлекает гостей. В селе работают аутентичные корчмы и кофейни, а два форелевых хозяйства предлагают лов горной рыбы и дегустацию. Конечно, здесь можно попробовать немало закарпатских блюд, среди которых тот же бограч-гуляш или банош (блюдо из кукурузной муки со шкварками и брынзой, – УНИАН). Но есть еще одно блюдо, которым славится именно Колочава – риплянка. Говорить о ней бесполезно, это блюдо из картофеля, говорят местные, нужно пробовать, и обязательно горячим.

В селе работают и профессиональные пчеловоды, соответственно, здесь предлагают мед и продукты его переработки, а также апитерапию, в частности, сон на ульях.

Что касается аренды жилья, то сейчас в Колочаве предлагают для проживания сельские зеленые усадьбы, гостиницы, мотели, в общей сложности одновременно здесь могут поселиться около 500 гостей. Стоимость проживания – на любой кошелек, самое дешевое можно найти от 350 грн за сутки с одного человека.

Как добраться до Колочавы

А вот как попасть в туристически привлекательное село – к сожалению, сложный вопрос… До полномасштабного вторжения в Колочаву везли целыми автобусами, поэтому заказать тур было легко. Сейчас таких предложений стало меньше, но они есть: немало гостей в Колочаву едет из Тернополя, Ивано-Франковска, Львова.

Проще всего приехать в Колочаву на собственном автомобиле, мобильность в таком большом населенном пункте будет "на руку". Лучше путешествовать на машине из Львова, говорят местные, ведь новое шоссе через Долину все еще в хорошем состоянии. Из Ужгорода, например, ехать в Колочаву вроде бы не так и далеко – 180 км, но на это нужно 3,5 часа, потому что дорога узкая, извилистая, но очень живописная.

"Сейчас самая большая проблема – отсутствие прямого автобусного сообщения до села из Воловца, до которого туристы смогут доехать из любого города Украины поездом. Хорошо, приедут, а дальше как? Если еще бронируют жилье в Колочаве, то можно договориться о трансфере, а если нет, то придется добираться с пересадками на разных автобусах или на такси", – говорит Юрий Радивилов.

Признание на весь мир

По словам начальницы отдела туризма и коммуникаций Колочавского сельсовета Марии Шетели, раньше в селе не было дня, чтобы в него не приезжали толпы туристов. Однако сначала ковид, а затем полномасштабное вторжение России в Украину привели к определенному затишью, что вполне понятно. В последний год-два Колочава снова попадает в зону интереса туристов, и теперь все чаще здесь можно увидеть украинцев из разных регионов нашей страны, немало среди них военных, которые приезжают в Закарпатье во время отпуска, чтобы отдохнуть с семьями.

Добавило популярности селу и признание его одним из лучших по версии Всемирной туристической организации. Шетеля отмечает, что это не случайность, а результат сложной работы.

"Мы долгое время готовились к этому, выполнили большое количество условий, чтобы попасть в проект, только заявку в более чем 50 страниц заполняли несколько месяцев. И это не просто описательные вещи или фото. Чтобы получить такое признание, мы должны были выполнить много организационных и инфраструктурных вещей", – отмечает она.

Когда пришло письмо об избрании Колочавы в список лучших туристических сел мира, на месте сначала не поверили в прочитанное. Но вскоре община получила приглашение на церемонию награждения победителей в... Китай. Конечно же, выделить средства на такую поездку в селе не могли, тем более в нынешнее время, когда каждая гривня лучше будет направлена на поддержку защитников. Поэтому в Китае награду пообещали отправить в Украину, а дальше передать в Колочаву.

По словам сельского головы Колочавской сельской территориальной общины Василия Худинца, признание Колочавы одним из лучших туристических сел мира дало мощный импульс продвижению общины как на всеукраинском, так и на международном уровне.

"После присвоения статуса мы почувствовали значительный рост внимания к нашему селу, а также заметное увеличение количества туристов, которые к нам активнее начали приезжать в низкий сезон – осенне-зимний период. Поскольку о признании Колочавы стало известно в октябре 2025 года, а высокий туристический сезон у нас весна-лето, то мы уже в этом году сможем оценить реальный результат", – добавляет сельский голова.

Худинец искренне надеется, что после окончания войны поток туристов в Колочаву восстановится, а это даст толчок для развития местного бизнеса.

"Но для нас важно не только принимать больше гостей, но и сохранять аутентичность, культуру и природное наследие Колочавы", – подчеркивает он.

Ранняя весна – старт туристического сезона в Колочаве

Пока на календаре еще февраль, но в Колочаве вовсю готовятся к приему туристов – уже в марте здесь ждут массового цветения шафранов.

"Те туристы, которые попадут в Колочаву где-то в середине марта, точно будут поражены массовым цветением крокусов (шафранов), – рассказывает Юрий Радивилов. – В зависимости от погодных условий, они могут начать цвести в разные даты. Но если удастся попасть, то знайте: крокусов в Колочаве действительно очень много, здесь расположен густой ареал этих цветов, и он тянется километров на 7 на разных высотах над уровнем моря. Поэтому рекомендуем следить за страницами Колочавы в соцсетях или местных гидов".

Многие гости приезжают в Колочаву даже просто полюбоваться цветами, сделать фото: шафраны, среди прочего, стали еще одной приманкой для туристов.

***

В Украине есть немало прекрасных мест, но, к сожалению, путь туристов к ним сильно затрудняет транспортный вопрос – если у вас нет собственного авто, попасть туда нереально. Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь над этим вопросом начнут работать, в первую очередь, местные общины, ведь они должны быть в этом заинтересованы больше других.

