Наталия Петервари
Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

17:45, 27.02.2026
18 мин. Туризм

Закарпатское село Колочава вошло в список 52 лучших туристических сел мира по версии Всемирной туристической организации ООН (UN Tourism), который был обнародован в конце 2025 года. Чем уникально это село и почему его стоит посетить, рассказывает УНИАН.Туризм.

Живописная горная деревушка Колочава в Закарпатье в первую очередь известна многим украинцам как одно из лучших мест в Украине для наблюдения за цветением крокусов. Впрочем, она может предложить гораздо больше. Что именно, читайте на УНИАН.Туризм.

Колоритное село среди гор

Село Колочава расположено в долине реки Колочавки, от которой, вероятно, и происходит его название. По меркам региона, оно довольно большое – официально насчитывает более 5 тысяч человек. "Горы слева, горы справа, внутри – Колочава", – так говорят о нем местные, и недаром: если посмотреть с высоты птичьего полета, то его улицы действительно раскинулись по долине на километры, словно обнимая горы. Из-за горного рельефа, очевидно, так и получилось, что Колочава является вторым по протяженности селом в Закарпатской области – аж 15 километров.

На всю Украину Колочава известна прежде всего количеством музеев – здесь их десять, и это, как утверждают в селе, является одним из самых больших показателей среди сельских населенных пунктов Европы. Кроме того, на территории населенного пункта расположены еще около 20 памятников, среди них есть и действительно уникальные, например, памятник заробитчанину.

Колочава принимает ежегодно десятки тысяч туристов, причем не только из Украины, но и из-за рубежа, ведь отдохнуть здесь действительно можно интересно и качественно: село расположено на территории Национального природного комплекса "Синевир", поэтому, кроме исторических достопримечательностей, неподалеку есть и немало природных.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

По словам начальницы отдела туризма и коммуникаций Колочавского сельсовета Марии Шетели, в первую очередь туристы приезжают в Колочаву ради фантастических горных пейзажей.

"Во-вторых, сюда приезжают за ощущениями – здесь такой воздух, что вдохнуть не можешь, а горная вода вкусная, как нигде. Ну и, конечно же, Колочава – это село, где история не в учебниках, а в домах, тропинках и людях, которые сохранили дух своего края. Именно это гости выделяют в первую очередь", – говорит Шетеля.

Историческая основа популярности Колочавы

История населенного пункта заслуживает отдельного рассказа, потому что именно исторические факты сделали его популярным в Украине и Европе.

Первое письменное упоминание о Колочаве датируется 1463 годом и, по историческим свидетельствам, поселение было основано в первой половине XV века беглецами от крепостного гнета. За несколько сотен лет Колочава побывала в составе Австро-Венгрии, Чехословакии, Венгрии, Карпатской Украины, СССР и современной Украины. Свой культурный след здесь оставили румыны, венгры, чехи и евреи. Все это объясняет культурное разнообразие и большое количество исторических локаций, а следовательно – и интерес туристов. Последних во времена до полномасштабного вторжения здесь было немало. Особенно интересовались селом чехи и словаки, и не зря.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Как рассказал УНИАН исследователь истории Закарпатья Михаил Маркович, именно период Чехословакии оставил здесь после себя особое наследие. И то, как писали о селе чехи, действительно завораживало.

"Колочава. С одной стороны – узкая долина Стримбы с вершиной, вечно затянутой туманом, Стременис, Дарвайка и Горб; с другой – Квасный Верх, Красна и Ружа (горные хребты и вершины в Карпатах, – УНИАН). Потому что здесь – только горы. Их сланцевые и песчаниковые слои были смяты, как клочок ненужной бумаги, скручены, погнуты, скомканы и вытолкнуты аж под облака. Горы, холмы и снова горы. Они изрезаны оврагами, расщеплены ущельями, прорезаны долинами, не шире четырех военных шагов; пронизаны тысячами источников и десятками потоков, брызгающих по каменным порогам, а в плесах сияют прозрачностью зеленых самоцветов..." – таким увидел и описал Колочаву чешский репортер и писатель Иван Ольбрахт, а затем сделал ее очень привлекательной туристической локацией", – говорит Маркович.

По словам исследователя, классик чешской литературы Иван Ольбрахт долгое время жил в Колочаве, написал здесь четыре книги, среди которых и "Николай Шугай – разбойник". Роман экранизировали, перевели на многие языки, и это сделало поселение чрезвычайно популярным на территории бывшей Чехословакии. Многие чехи и словаки хотели своими глазами увидеть село, где бушевали многочисленные страсти, и приезжали сюда.

"Именно благодаря этим текстам Колочава вошла в чешское культурное воображение как "деревня легенд", где каждая тропинка может вести к древней истории. В данном случае – украинско-чешской. Это можно увидеть и во время фестивалей украинско-чешской дружбы, которые проходят практически каждый год", – рассказывает исследователь.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

По его словам, до полномасштабного вторжения чехи приезжали в Колочаву целыми автобусами, им здесь очень нравилось. Поскольку спрос рождает предложение, то вполне логично, что село начало делать ставку на туризм. Так постепенно появились памятники Ольбрахту, заробитчанам (колочавцам, которых в Чехии очень много) и другие, создавались новые локации, достопримечательности, усадьбы, туристические привлекательности...

Десяток музеев

Первое, о чем слышат туристы, когда интересуются Колочавой, это музеи. По словам менеджера по туризму, местного гида Юрия Радивилова, официально в Колочаве – их десять, они тематически объединены в определенные группы.

"Прежде всего на туристической карте Колочавы появился (в 2007 году, – УНИАН) Музей архитектуры и быта "Старое село" – это был первый такой сельский музей в Украине, в котором были собраны дома и экспонаты из небольшой по территории местности в радиусе 25 км. Не путайте с Музеем под открытым небом в Пирогово под Киевом – там представлены здания из всех регионов страны, или, как в Ужгороде – со всей области. А здесь представлена именно небольшая местность, и это уникально. Если пройтись по этому музею, то можно увидеть, как жили горцы на протяжении двух веков: сначала можно заглянуть в эпоху Австро-Венгрии, затем увидеть времена Карпатской Украины, советского периода, посетить школу, жандармерию, узнать о ремеслах региона", – отмечает он.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

По сути, по словам Радиволова, это самый большой скансен Закарпатья, где под открытым небом собрано более 20 аутентичных зданий и вспомогательных хозяйственных построек. Среди них – хижины бедняка-крестьянина, пастуха, сапожника, шустера, ткача, столяра, церковно-приходская школа, помещения советской и чешской школ, сельская баня, кузница, жилище сельского головы.

Также интересной будет тематическая экскурсия "Голет в Колочаве", которая освещает богатую историю и культуру еврейской общины, веками проживавшей в этом закарпатском селе. Еврейский комплекс в скансене отражает жизнь и быт еврейской части населения Колочавы. Здесь можно посетить еврейский дом с хорошо обустроенным бытом и богатым интерьером, одна из комнат которого сдавалась для приезжих гостей, а также корчму – как один из приоритетных видов занятости евреев.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Кроме скансена, в Колочаве есть музеи, экспозиции которых посвящены различным военным периодам. Это, в частности, музей-мемориал "Воинам-интернационалистам", где чествуют жителей села, которым приходилось воевать далеко за пределами государства. Больше всего колочавцев воевало в Афганистане.

Музей "Линия Арпада" в Колочаве является объектом милитари-туризма, демонстрирующим инженерные сооружения 1939-1944 годов, построенные венгерскими войсками для защиты от наступления Красной армии. Музей включает четыре восстановленных бункера, где экспонируются подлинные оружие, снаряжение и предметы быта венгерской армии. В состав музея также входит самая длинная в Европе отреставрированная стометровая линия обороны.

Отдельную страницу в истории населенного пункта представляет музей "Бункер Штаера" (названный в честь Михаила Штаера – одного из колочавских лидеров УПА, – УНИАН). В укрытии собраны документы, оружие, форма и вещи тех, кто боролся за украинскую государственность.

"Представлена в музее и локация под условным названием "нелегальный переход границы". Дело в том, что после вторжения венгерских войск многие закарпатцы бежали от войны "в страну советов", где на них сразу после пересечения границы надевали наручники и отправляли в ГУЛАГ… Именно так в лагеря попали более 80 колочавцев, вернулись единицы… Эта печальная страница в истории села также отражена в музее", – отмечает Радивилов.

Интересным для посещения является единственный в Украине музей истории узкоколейных железных дорог "Колочавская узкоколейка". В его экспозиции представлены уникальные паровозы, старинные вагоны и железнодорожные механизмы, демонстрирующие развитие транспорта Карпатского региона. Здесь же – музей "Колочавский бокораш", где можно побывать в лесорубской колибе, узнать об опасной работе колочавцев-лесорубов.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Конечно, в Колочаве есть и музей классика чешской литературы Ивана Ольбрахта, благодаря которому эта местность стала особенно популярной за рубежом.

В заключение Радивилов рекомендует посетить старую Церковь изгнания Святого духа, которая сейчас работает исключительно как музей: "Это деревянное сооружение только чудом уцелело в советские времена, может быть, потому, что в нем решили показательно создать Музей атеизма... Как бы то ни было, но три портрета – Маркса, Энгельса и Ленина – спасли церковь, и сегодня мы имеем уникальное культовое сооружение, датированное 1795 годом".

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Гид добавляет, что сейчас наблюдает интересную тенденцию среди туристов, в частности, гостей с востока и центра страны.

"Если раньше те, кто приезжал, скорее пытались просто развлечься, не очень интересовались историей, то сейчас что-то изменилось – люди начинают спрашивать, думать, включается критическое мышление, они больше интересуются жизнью украинцев до войны. Наверное, это так сработало полномасштабное вторжение, что мы больше начали интересоваться жизнью предков, своей историей", – объясняет он.

Отдых вне музеев

По словам Марии Шетели, в общине хорошо понимают, что только историей удержать туриста надолго сложно. Поэтому Колочава предлагает гостям сходить в горы, окунуться в чан с минеральной водой, полакомиться местными блюдами и даже полечиться с помощью пчел.

Так, из активного туризма гостям предлагают походы в горы, наиболее популярны три вершины – Топас, Стримба и Дарвайка, к которым разработаны маршруты. Горы довольно крутые, поэтому идти в них местные рекомендуют только подготовленным туристам.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Для тех, кто предпочитает водный отдых, во многих местах проживания предлагают релакс в бассейнах и чанах. Последние крайне востребованы, потому что это еще и аттракцион: под большим чугунным котлом разжигают огонь, а туристам предлагают поочередно погружаться в горячую воду в чане, в которой обычно запаривают луговые травы или еловые ветки, а затем – в холодную воду в ручье. Говорят, такие процедуры хорошо тренируют сердечно-сосудистую систему. Кроме того, на территории села установили чан с минеральной водой из источника Боркут, которая полезна при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Гастротуризм – еще одно направление, которое привлекает гостей. В селе работают аутентичные корчмы и кофейни, а два форелевых хозяйства предлагают лов горной рыбы и дегустацию. Конечно, здесь можно попробовать немало закарпатских блюд, среди которых тот же бограч-гуляш или банош (блюдо из кукурузной муки со шкварками и брынзой, – УНИАН). Но есть еще одно блюдо, которым славится именно Колочава – риплянка. Говорить о ней бесполезно, это блюдо из картофеля, говорят местные, нужно пробовать, и обязательно горячим.

В селе работают и профессиональные пчеловоды, соответственно, здесь предлагают мед и продукты его переработки, а также апитерапию, в частности, сон на ульях.

Что касается аренды жилья, то сейчас в Колочаве предлагают для проживания сельские зеленые усадьбы, гостиницы, мотели, в общей сложности одновременно здесь могут поселиться около 500 гостей. Стоимость проживания – на любой кошелек, самое дешевое можно найти от 350 грн за сутки с одного человека.

Как добраться до Колочавы

А вот как попасть в туристически привлекательное село – к сожалению, сложный вопрос… До полномасштабного вторжения в Колочаву везли целыми автобусами, поэтому заказать тур было легко. Сейчас таких предложений стало меньше, но они есть: немало гостей в Колочаву едет из Тернополя, Ивано-Франковска, Львова.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Проще всего приехать в Колочаву на собственном автомобиле, мобильность в таком большом населенном пункте будет "на руку". Лучше путешествовать на машине из Львова, говорят местные, ведь новое шоссе через Долину все еще в хорошем состоянии. Из Ужгорода, например, ехать в Колочаву вроде бы не так и далеко – 180 км, но на это нужно 3,5 часа, потому что дорога узкая, извилистая, но очень живописная.

"Сейчас самая большая проблема – отсутствие прямого автобусного сообщения до села из Воловца, до которого туристы смогут доехать из любого города Украины поездом. Хорошо, приедут, а дальше как? Если еще бронируют жилье в Колочаве, то можно договориться о трансфере, а если нет, то придется добираться с пересадками на разных автобусах или на такси", – говорит Юрий Радивилов.

Признание на весь мир

По словам начальницы отдела туризма и коммуникаций Колочавского сельсовета Марии Шетели, раньше в селе не было дня, чтобы в него не приезжали толпы туристов. Однако сначала ковид, а затем полномасштабное вторжение России в Украину привели к определенному затишью, что вполне понятно. В последний год-два Колочава снова попадает в зону интереса туристов, и теперь все чаще здесь можно увидеть украинцев из разных регионов нашей страны, немало среди них военных, которые приезжают в Закарпатье во время отпуска, чтобы отдохнуть с семьями.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Добавило популярности селу и признание его одним из лучших по версии Всемирной туристической организации. Шетеля отмечает, что это не случайность, а результат сложной работы.

"Мы долгое время готовились к этому, выполнили большое количество условий, чтобы попасть в проект, только заявку в более чем 50 страниц заполняли несколько месяцев. И это не просто описательные вещи или фото. Чтобы получить такое признание, мы должны были выполнить много организационных и инфраструктурных вещей", – отмечает она.

Когда пришло письмо об избрании Колочавы в список лучших туристических сел мира, на месте сначала не поверили в прочитанное. Но вскоре община получила приглашение на церемонию награждения победителей в... Китай. Конечно же, выделить средства на такую поездку в селе не могли, тем более в нынешнее время, когда каждая гривня лучше будет направлена на поддержку защитников. Поэтому в Китае награду пообещали отправить в Украину, а дальше передать в Колочаву.

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

По словам сельского головы Колочавской сельской территориальной общины Василия Худинца, признание Колочавы одним из лучших туристических сел мира дало мощный импульс продвижению общины как на всеукраинском, так и на международном уровне.

"После присвоения статуса мы почувствовали значительный рост внимания к нашему селу, а также заметное увеличение количества туристов, которые к нам активнее начали приезжать в низкий сезон – осенне-зимний период. Поскольку о признании Колочавы стало известно в октябре 2025 года, а высокий туристический сезон у нас весна-лето, то мы уже в этом году сможем оценить реальный результат", – добавляет сельский голова.

Худинец искренне надеется, что после окончания войны поток туристов в Колочаву восстановится, а это даст толчок для развития местного бизнеса.

"Но для нас важно не только принимать больше гостей, но и сохранять аутентичность, культуру и природное наследие Колочавы", – подчеркивает он.

Ранняя весна – старт туристического сезона в Колочаве

Пока на календаре еще февраль, но в Колочаве вовсю готовятся к приему туристов – уже в марте здесь ждут массового цветения шафранов.

"Те туристы, которые попадут в Колочаву где-то в середине марта, точно будут поражены массовым цветением крокусов (шафранов), – рассказывает Юрий Радивилов. – В зависимости от погодных условий, они могут начать цвести в разные даты. Но если удастся попасть, то знайте: крокусов в Колочаве действительно очень много, здесь расположен густой ареал этих цветов, и он тянется километров на 7 на разных высотах над уровнем моря. Поэтому рекомендуем следить за страницами Колочавы в соцсетях или местных гидов".

Колочава – это не только крокусы: в чем уникальность одного из лучших туристических сел мира

Многие гости приезжают в Колочаву даже просто полюбоваться цветами, сделать фото: шафраны, среди прочего, стали еще одной приманкой для туристов.

***

В Украине есть немало прекрасных мест, но, к сожалению, путь туристов к ним сильно затрудняет транспортный вопрос – если у вас нет собственного авто, попасть туда нереально. Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь над этим вопросом начнут работать, в первую очередь, местные общины, ведь они должны быть в этом заинтересованы больше других.

