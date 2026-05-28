В Закарпатье создали увлекательное виртуальное путешествие по нацпарку 'Зачарованный край'

Этот проект дает возможность полюбоваться живописными пейзажами тем, у кого нет такой возможности физически.

Национальный природный парк "Зачарованный край" представил инклюзивное виртуальное путешествие по своим самым интересным локациям.

Как отмечается на странице Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА в Facebook, проект был создан специально к Неделе безбарьерности, чтобы дать возможность полюбоваться его живописными пейзажами, покорить могучие скалы или пройти по заповедным тропам тем, кто не имеет такой возможности физически.

"Красота земли принадлежит всем", – отмечают в ОГА.

С помощью панорамных фото на 360° все желающие могут рассмотреть заповедные пейзажи со всех сторон. Среди локаций – скалы "Зачарованной долины", болото "Черное багно", вершины массивов Боржавы и Великого Дила.

НПП"Зачарованный край" – интересные факты

Национальный природный парк "Зачарованный край" расположен на территории Хустского района Закарпатской области.

Официально он был создан в 2009 году, а с 2017 года его отнесли к всемирному наследию ЮНЕСКО как один из массивов буковых пралесов Карпат и других регионов Европы.

