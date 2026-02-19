Непал хочет ужесточить правила для альпинистов, покоряющих Эверест

Верхняя палата Национального собрания Непала единогласно одобрила новый законопроект о туризме, вводящий более строгие правила.

Альпинистам, мечтающим покорить высочайшую вершину Земли, теперь, возможно, потребуется подтвердить наличие предыдущего опыта, прежде чем им разрешат присоединиться к экспедиции. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что Эверест, высота которого превышает 8800 метров над уровнем моря, - это вершина, которую каждый серьезный альпинист надеется покорить хотя бы раз в жизни.

Однако восхождение из базового лагеря, как известно, чрезвычайно сложное. Обычно оно занимает около 70 дней и включает в себя низкие температуры, низкий уровень кислорода и риск схода лавин.

Как сообщает The Kathmandu Post, верхняя палата Национального собрания Непала единогласно одобрила новый законопроект о туризме, вводящий более строгие правила. Теперь он будет передан в Палату представителей (нижнюю палату) после ее заседания в марте, когда запланированы всеобщие выборы.

Важно, что если закон будет утвержден, разрешение на восхождение на Эверест будет выдаваться только заявителям, которые ранее покорили хотя бы одну другую непальскую гору высотой более 7000 метров.

Альпинисты также должны будут предоставить свежую медицинскую справку, чтобы снизить риск медицинских чрезвычайных ситуаций на большой высоте.

Заявки будут подаваться в Департамент туризма до начала экспедиции и включать подробный план восхождения, соответствующие сборы и подтверждающие документы.

Отмечается, что законодательство позволяет департаменту отказывать в разрешении тем, кто может подвергаться риску во время восхождения.

Законопроект также предусматривает создание Департамента охраны окружающей среды для уменьшения количества мусора и человеческих отходов, оставляемых на горе. Также предложено создание Фонда благосостояния альпинистов для финансирования вспомогательного персонала.

Интересно, что с 2014 года Непал требует от каждого альпиниста, поднимающегося выше базового лагеря Эвереста, привезти обратно не менее восьми килограммов твердых отходов или внести залог в размере 4000 долларов США.

Если законопроект будет принят, власти надеются преобразовать залог в невозвратный сбор, предназначенный для природоохранных мероприятий и уборки. В статье сказано:

"Эти меры по охране окружающей среды предпринимаются после усиления критики в отношении замерзшего мусора, оставляемого вдоль тропы к вершине. Закон также унифицирует круг лиц, несущих ответственность за чрезвычайные ситуации в горах, а также устанавливает срок, в течение которого человек считается пропавшим без вести до объявления его погибшим, - один год".

Ожидается, что этот законопроект станет одним из наиболее всеобъемлющих пересмотров правил альпинизма в Непале, но его принятие может занять не менее трех месяцев после возобновления работы нижней палаты парламента.

По оценкам журнала Outside Magazine, на горе Эверест погибло более 300 человек, в том числе пять в 2025 году и восемь годом ранее.

Ранее Непал решил отказаться от многолетней системы депозитов за мусор на Эвересте, поскольку она не смогла уменьшить количество отходов на самой высокой горе мира. Система, которая была введена более 10 лет назад, требовала от альпинистов платить депозит в 4 000 долларов, который можно было вернуть, если они приносили из экспедиции не менее 8 кг мусора.

