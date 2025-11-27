По данным инсайдеров, звезда хочет написать откровенные мемуары.

Актриса Николь Кидман, которая недавно пережила драматический разрыв с Китом Урбаном, приступила к планированию громких мемуаров.

Об этом пишет Radar Online, ссылаясь на собственные источники. По данным инсайдеров, актриса давно мечтала изложить на бумаге свою настоящую историю, но годами сдерживала себя. Теперь, когда ее брак окончательно развалился, Николь настроена говорить откровенно.

В книге она планирует описать свои взлеты в Голливуде и болезненные провалы, в частности - брак с Урбаном, с которым воспитывает двух дочерей, 17-летнюю Санди и 14-летнюю Фейт. Источники утверждают, что Кидман фактически вытащила музыканта из проблем с алкоголем и зависимостями, но в ответ получила измену.

Видео дня

Отдельный раздел будущей книги будет посвящен ее первому мужу, Тому Крузу. Их брак, завершившийся в 2001 году, до сих пор считается одним из самых громких разводов в Голливуде. Тогда актриса сознательно отказалась от раскрытия деталей, но прошли десятилетия и теперь она готова говорить.

Последние месяцы для Кидман были тяжелыми, ведь Урбан уехал из их дома в Нэшвилле, а в американской прессе распространились слухи, что он встречается с младшей женщиной. Некоторые из близких поговаривают, что музыкант устал от ее откровенных ролей, тогда как супруги давно жили фактически отдельными жизнями.

Напомним, ранее в СМИ предполагали, что у Кита Урбана роман с его коллегой Мэгги Бо. Доказательств того, что они действительно вместе, не привели.

Вас также могут заинтересовать новости: