Объем отключений составит от 0,5 до 2,5 очередей потребителей.

В последнюю пятницу ноября свет поочередно будут отключать во всех регионах Украины в течение всех суток, сообщает "Укрэнерго".

Как отметили в компании, с 0:00 до 23:59 28 ноября в домах украинцев будут поочередно отключать свет. Объем отключений составит от 0,5 до 2,5 очередей потребителей.

В этот же период времени промышленность должна ограничить потребление электроэнергии до определенного лимита, поскольку будут действовать графики ограничения мощности.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты", - напомнили диспетчеры энергосистемы.

В "Укрэнерго" напомнили, что время и объем отключений света может измениться и посоветовали следить за информацией на страницах соответствующих облэнерго.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко прогнозирует смягчение графиков отключений для большинства регионов Украины до конца недели, при условии отсутствия новых обстрелов энергетики. По его словам, максимальный объем отключений в большинстве регионов сократится до двух очередей.

Впрочем враг продолжает атаковать энергообъекты. 26 ноября РФ снова ударила по энергетике. Из-за последствий удара и сложной ситуации в энергетике были применены аварийные отключения в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

