Ключевая задача Украины - как можно быстрее достичь длительного и достойного мира

Делегации Украины и США встретятся в конце этой недели, для обсуждения мирного плана, который был утвержден во время встречи в Женеве. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Важно не терять производительность и работать быстро. Ключевая наша общая с партнерами цель остается неизменной - как можно скорее достижение длительного и достойного мира для Украины. Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за работу без пауз. Мир должен стать общим достижением", - написал он.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее кремлевский диктатор Путин сделал ряд заявлений относительно завершения войны в Украине. В частности он сказал, что РФ будет продолжать войну в Украине, пока Киев не "уйдет с занятых им территорий". Также он заявил, что договариваться о мире с Украиной якобы "невозможно юридически".

Между тем The Times пишет, что Кремль послал сигнал США, дав понять, что РФ не пойдет на уступки во время переговоров. Отмечается, что Москва не проявила никакого интереса к соглашению, которое бы не удовлетворяло всем ее требованиям.

