Россия вынуждена продавать нефть с огромными скидками: Reuters посчитал потери Кремля

В России верят, что двузначные скидки на нефть Urals - временные.

В ноябре Россия продавала свою нефть марки Urals на 23% дешевле стоимости эталонной Brent, что свидетельствует о росте скидки для покупателей и уменьшении доходов "страны-бензоколонки", сообщает Reuters со ссылкой на данные российского Центробанка.

Для сравнения, во втором и третьем кварталах 2025 года дисконт на российскую нефть составлял около 15%, а в октябре достиг 17%.

Учитывая текущие котировки марки Brent, российская Urals с учетом текущего размера скидок уже торгуется дешевле 50 долларов за баррель.

Reuters пишет, что Россия вынуждена увеличивать скидки для покупателей из-за американских санкций против нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Рост скидки на российскую нефть отразился и на нефтегазовых доходах страны-бензоколонки. По расчетам Reuters, доходы России от продажи нефти и газа в ноябре могут упасть на 35%. И это при том, что, несмотря на санкции США, по данным журналистов, экспорт нефти из западных портов России остается на уровне близком к пиковому.

Впрочем, заместитель председателя российского финансового регулятора Алексей Заботкин считает, что двузначные скидки на российскую нефть временные.

"Мы считаем, что увеличение дисконта на российскую нефть является временным явлением, как это было в 2023 году", - заявил он во время лекции в одном из университетов.

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

После объявления новых ограничений китайские нефтеперерабатывающие заводы, по данным СМИ, приостановили импорт российской нефти.

Другой крупный покупатель российского сырья - Индия тоже пошла по пути отказа от российского сырья. Однако уже 25 ноября стало известно, что Индия нашла лазейку в американских ограничениях, которая может позволить ей сохранить часть импорта.

Чуть более чем за две недели до этого США разрешили Венгрии продолжать покупать подсанкционную российскую нефть.

Неудивительно, что по данным руководителя Института стратегических черноморских исследований Андрея Клименко, экспорт российской нефти восстанавливается после падения из-за американских санкций.

