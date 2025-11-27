Актер предстанет перед судом в Лондоне.

Голливудский актер и режиссер Кевин Спейси получил новые иски в свою сторону от пострадавших мужчин. Звезду снова обвиняют в домогательствах.

Как сообщает BBC, еще трое мужчин подали в суд на звезду. Вероятные потерпевшие заявили о пережитом насилии со стороны актера в период между 2000 и 2013 годами.

Предварительно рассмотрение этих исков запланировано на 12 октября 2026 года в Высоком суде Лондона и состоится или в формате одного судебного процесса, или же в трех отдельных.

Видео дня

В свою очередь Спейси отрицает все обвинения в свой адрес и не признает себя виновным в приписанных ему правонарушениях. Он уже предоставил официальный ответ на открытые дела, отклонив первые два обвинения. По третьему заявлению режиссер еще не подал судебную защиту.

Напомним, что Кевин Спейси далеко не впервые становится фигурантом дел о сексуальных домогательствах. Еще в 2017 году актер Энтони Репп обвинил режиссера в насильственных действиях. После чего появились иски и от других мужчин.

Однако, несмотря на потерянную репутацию, Спейси удалось выиграть все дела. Он не признал своей вины, зато суд в 2023 году оправдал Кевина во всех девяти обвинениях. Новые иски, очевидно, 66-летний режиссер также планирует оспаривать, настаивая на своей полной невиновности.

