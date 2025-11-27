В центральной части города продолжаются боестолкновения, враг пытается продвигаться в северную часть Покровска.

В Покровске Силы обороны сдерживают российских оккупантов от дальнейшего продвижения, продолжаются бои по всей линии железнодорожного пути, разделяющего город на две части. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ШР ДШВ).

Отмечается, что украинские военнослужащие, в частности 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7-го корпуса ШР ДШВ проводят рейды южнее железной дороги для устройства засад и уничтожения врага.

"Продолжаются боестолкновения в центральной части Покровска. За минувшие сутки штурмовые подразделения уничтожили 21 россиянина", - говорится в сообщении.

Кроме того, операторы FPV работают по вражеским целям в городе - вражескому личному составу и технике, которую захватчики после перемещения в Покровск маскируют в застройке.

"Враг пытается продолжать продвижение в северную часть города. Ценой собственных жизней россияне пробуют накапливаться, а также готовить почву для дальнейшего наступления, в частности налаживать спутниковую связь. Наши военные фиксируют это и препятствуют таким действиям", - подчеркнули в 7-м корпусе ДШВ.

Ситуация в Покровске: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный обозреватель Алексей Гетьман отметил, что на Покровское направление были подтянуты резервы Сил обороны и сейчас угрозы окружения города нет.

Гетман также добавил, что северная часть Покровска, а также железная дорога контролируются украинскими войсками. По его словам, по центру города была проведена определенная зачистка от оккупантов, а в южной части части частично находятся россияне, но их количество не превышает 500 человек, и их в ближайшее время "зачистят".

