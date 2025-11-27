Соответствующая программа должна начаться с лета следующего года с привлечением 3 тысяч добровольцев.

Франция намерена ввести программу добровольной военной службы с целью усиления оборонных возможностей. Об этом сообщает Bloomberg.

Как подчеркнул президент Эммануэль Макрон, Франция нуждается в привлечении большего числа молодых граждан к армии, чтобы быть "готовой и уважаемой".

Предполагается, что 10-месячная программа начнется следующим летом с начальным привлечением 3 тысяч добровольцев. В то же время, в ходе реализации программы планируется увеличение числа добровольцев до 50 тысяч к 2035 году. Добровольцы будут проходить службу только во Франции.

Страны Европейского Союза наращивают оборонные расходы в связи с полномасштабным вторжением России в Украину в 2022 году. Ряд государств-членов ЕС также внедряют новые программы и стимулы военной службы, в том числе Германия, которая обязалась построить самую сильную регулярную армию в Европе.

Начальник генерального штаба Франции генерал Фабьен Мандон в прошлом месяце заявил, что французская армия должна быть готова к удару со стороны России через три или четыре года. Мандон также недавно вызвал споры, когда заявил, что Франция должна быть "готовой потерять своих детей" и претерпеть экономические страдания, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию.

Постоянная армия Франции насчитывает около 205 тысяч военнослужащих. Обязательный военный призыв был прекращен в 2001 году. Правительство объявило о планах сокращения числа резервистов в более чем два раза, - до 105 тысяч в течение следующего десятилетия.

В Европе не исключают российского нападения

Как сообщал УНИАН, по мнению немецкого генерал-лейтенанта Александра Сольфранка, Россия, которая активно перевооружается, при желании может нанести удар по НАТО "уже завтра". В то же время, по его мнению, масштабное нападение возможно до 2029 года.

По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, война России против стран Европы может быть только после войны РФ против Украины.

В то же время, в Европе уже сейчас начинают думать об активных действиях против РФ в ответ на постоянное появление российских дронов, которые нарушают воздушное пространство и летают над стратегическими гражданскими и военными объектам европейских стран.

