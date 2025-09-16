Девушка признается, что в одиночных поездках для нее остается важным общение с другими туристами.

Путешествия в одиночку не теряют актуальности вот уже несколько лет, однако случается и так, что люди разочаровываются в таком формате отдыха.

Тем временем, бывалая соло-туристка Эшли Пробст, изучающая мир в одиночку в течение 10 лет, в своем блоге на Business Insider поделилась шестью хитростями, благодаря которым ей удается оставаться в безопасности, находить общение и сохранять рассудок в путешествиях.

"Из всех способов путешествовать – от семейных отпусков и поездок с парами до рабочих поездок и девичников – одиночные поездки всегда были для меня самыми ценными и преображающими. За последние десять лет я бродила по ночному Парижу, любуясь сиянием Эйфелевой башни, фотографировала южное сияние в Новой Зеландии и путешествовала по западному побережью США – и все это в одиночку. Эти шесть советов помогли мне оставаться в безопасности, общаться и сохранять рассудок, где бы я ни находилась", – вспоминает девушка.

1. Один час в пути должен равняться одному полному дню в пункте назначения. Эшли признается, что это простое правило помогает ей получить максимальное удовольствие от путешествий. Например, 40-минутный перелет между островами вполне подходит для одной ночевки или даже однодневной поездки, тогда как в случае 13-часового международного перелета она тратит минимум две недели на неспешное исследование направления.

Также она предпочитает планировать день отдыха в начале и в конце поездки, чтобы дать себе время освоиться, адаптироваться к смене часовых поясов и привыкнуть к окружающей обстановке.

2. Планируйте дни для особых занятий, спонтанных приключений и отдыха. Девушка отмечает, что путешественники часто делятся на две категории: те, кто продумывает маршрут до мелочей, и те, кто все полагает на волю случая. Но ее секрет заключается в том, чтобы найти баланс между этими двумя вариантами.

"Мероприятия, требующие планирования – возможно, из-за того, что сложно забронировать билеты или они доступны только в определенные дни моих путешествий – я планирую заранее, чтобы ничего не упустить. Но я также считаю, что хорошо иметь дни без каких-либо планов, когда я могу бесцельно бродить по городу или отдохнуть в своем отеле и настроиться на предстоящие приключения. Это помогает мне не скучать, а также чувствовать себя свежим и бодрым во время путешествий", – пояснила она.

3. Отдавайте предпочтение хостелам с общественными пространствами и возможностью организации мероприятий. По словам Эшли, начинающие путешественники думают, что в хостелах предлагают только самое необходимое, но на самом деле многие из них спроектированы с учетом социализации. В некоторых хостелах есть игровые комнаты или бары, которые служат естественными местами для встреч, в то время как в других могут проводиться различные мероприятия, например, викторины, караоке или экскурсии.

"Иногда я думаю, что стоит потратить немного больше на хостел с дополнительными удобствами или встроенными мероприятиями, если мне нужна гарантированная возможность пообщаться. Это помогает создать безопасную, контролируемую среду, где я могу встретить единомышленников – будь то путешествующих в одиночку или с близкими – и общаться с местными жителями", – рассказала опытная путешественница.

4. Бронируйте групповые туры, чтобы узнать больше о местных достопримечательностях, познакомиться и упростить логистику. "Хотя групповые туры могут стоить дороже, по моему опыту, они часто окупаются – или даже экономят мне деньги – если учесть транспорт, входные билеты и удобство. Однако, на мой взгляд, лучшая часть организованного тура – это знания, которые я получаю по пути. Например, гид может окунуть вас в историю, местную культуру, рассказать о растениях и животных или даже о маленьких секретах, которые вы бы, вероятно, упустили, например, о коротком пути или скрытой тропе с потрясающим видом", – пояснила Эшли.

5. Носите с собой что-то, что может послужить темой для разговора. Девушка признает, что некоторые соло-путешественники действительно предпочитают держаться обособленно, но другие только и ищут возможность пообщаться.

"Я люблю брать с собой то, что помогает завязать разговор: карты Таро. Это то, чем я наслаждаюсь сама, но они также дают другим легкий повод обратиться ко мне. Поскольку Таро – довольно узкоспециализированное направление, обычно это означает, что любой, кто его замечает, либо разделяет мои интересы, либо готов учиться – и то, и другое отлично помогает завязать разговор. Вот почему я всегда рекомендую носить с собой что-то, что сигнализирует об открытости и может послужить поводом для разговора. Это может быть что-то, связанное с хобби, игра, которую можно взять с собой в дорогу, или что-то, что естественным образом пробуждает любопытство", – поделилась опытом она.

6. Безопасность и комфорт важнее денег. "Когда я путешествую одна, я считаю, что более безопасный вариант всегда разумнее, даже если это означает дополнительные расходы. Например, на мой взгляд, экономия 20 долларов на Uber, выбрав 20-минутную прогулку, которая начинается в темном, мрачном переулке, просто не стоит риска. Если что-то стоит моего чувства безопасности или защищенности, это слишком дорого. То же самое касается и комфорта. По моему опыту, иногда немного доплатить за отдельную комнату после недель ночевки в общежитии важно для моего психологического благополучия", – подытоживает Эшли.

