За период с начала года до октября самым популярным на немецком авторынке оказался хорошо известный миллионам "классический" Volkswagen Golf. Об этом сообщает Focus2Move.
Несмотря на падение на 15,6% по сравнению с прошлым годом, Golf обеспечил себе долю рынка в 3,2%. На втором и третьем местах оказались две другие модели известного немецкого бренда - кроссоверы Volkswagen T-Roc и Volkswagen Tiguan.
Среди моделей, которые показали наибольший рост продаж - кроссовер BMW X1 (+25,9%) и автомобиль бизнес-класса BMW 5 Series (+55,3%). Неплохие показатели демонстрирует и Mercedes GLC (+19,4%).
ТОП-10 самых популярных авто в Германии:
- Volkswagen Golf (-15,6%);
- Volkswagen T-Roc (+6,9%);
- Volkswagen Tiguan (-4,6%);
- Opel Corsa (+12,8%);
- Volkswagen Passat (-5,4%);
- Skoda Octavia (-14,2%);
- BMW X1 (+25,9%);
- Seat Leon (+2,8%);
- Mercedes GLC (+19,4%);
- BMW 5 Series (+55,3%).
Volkswagen - другие новости
Недавно УНИАН сообщил о приостановке компанией Volkswagen производства моделей Golf и Tiguan. По данным западных источников, это "запланировали заранее" для того, чтобы решить вопрос с запасами на складах.
Стоит напомнить, что Volkswagen давно преследуют различные трудности. Ранее компания сообщила о существенном падении прибыли во втором квартале этого года - на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди причин этого эксперты называют растущую конкуренцию со стороны китайских брендов.