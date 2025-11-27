Самыми популярными в Германии стали Volkswagen Golf, Volkswagen T-Roc и Volkswagen Tiguan.

За период с начала года до октября самым популярным на немецком авторынке оказался хорошо известный миллионам "классический" Volkswagen Golf. Об этом сообщает Focus2Move.

Несмотря на падение на 15,6% по сравнению с прошлым годом, Golf обеспечил себе долю рынка в 3,2%. На втором и третьем местах оказались две другие модели известного немецкого бренда - кроссоверы Volkswagen T-Roc и Volkswagen Tiguan.

Среди моделей, которые показали наибольший рост продаж - кроссовер BMW X1 (+25,9%) и автомобиль бизнес-класса BMW 5 Series (+55,3%). Неплохие показатели демонстрирует и Mercedes GLC (+19,4%).

ТОП-10 самых популярных авто в Германии:

Volkswagen Golf (-15,6%); Volkswagen T-Roc (+6,9%); Volkswagen Tiguan (-4,6%); Opel Corsa (+12,8%); Volkswagen Passat (-5,4%); Skoda Octavia (-14,2%); BMW X1 (+25,9%); Seat Leon (+2,8%); Mercedes GLC (+19,4%); BMW 5 Series (+55,3%).

Volkswagen - другие новости

Недавно УНИАН сообщил о приостановке компанией Volkswagen производства моделей Golf и Tiguan. По данным западных источников, это "запланировали заранее" для того, чтобы решить вопрос с запасами на складах.

Стоит напомнить, что Volkswagen давно преследуют различные трудности. Ранее компания сообщила о существенном падении прибыли во втором квартале этого года - на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди причин этого эксперты называют растущую конкуренцию со стороны китайских брендов.

