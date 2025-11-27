Сторонники Риаза Гохар Шахи предупреждают о "комете конца света", которая якобы должна уничтожить Землю в этом году.

Предупреждение о конце света исходит из трудов Риаза Ахмеда Гохар Шахи — пакистанского духовного учителя и мистика, который утверждал, что Бог посылает комету для уничтожения Земли, потому что человечество слишком далеко отклонилось от духовных истин.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Пророчество, изложенное в книге Гохар Шахи "Религия Бога" (2000 год), гласит: "Комета послана к Земле для полного уничтожения. Ожидается, что комета упадет на Землю в течение следующих 20–25 лет. Это будет последний день этого мира", пишет Daily Mail.

Видео дня

По словам последователей Гохар Шахи в MFI, удар кометы вызовет мощные землетрясения, цунами и крах мирового порядка, что станет концом нынешней цивилизации.

Эта небесная кара, уверяют они, является следствием морального упадка человечества, бесконечных войн, ядерных угроз и стремления людей уничтожать друг друга из-за незначительных разногласий. Несмотря на подобные предупреждения, NASA и другие космические агентства не сообщают о каких-либо объектах, способных угрожать Земле до наступления 2026 года.

Несколько комет и астероидов, включая известный Апофис, недавно были исключены из списка объектов с риском столкновения. Но ни один из них не приближается к Земле в обозримом будущем.

Исчезновение Гохара Шахи и опасность к концу 2025 года

Гохар Шахи загадочно исчез в сентябре 2001 года в Лондоне — всего через год после выхода книги. Однако его последователи уверяют, что духовный лидер, которому сегодня было бы 84 года, жив и скрывается от мира.

Более 20 лет назад Гохар Шахи утверждал, что признаки приближения "кометы конца света" уже появились в Солнечной системе, и часть этого объекта якобы упала на Юпитер.

"Фрагмент кометы уже упал на Юпитер два года назад. Ученые знают об этом и планируют поселиться на Луне или другой планете до того, как комета обрушится на Землю", — писал он.

Однако единственное значимое столкновение на Юпитере, известное ученым до публикации книги, произошло в 1994 году, когда комета Шумейкеров — Леви 9 распалась и была поглощена гравитацией газового гиганта.

Самым заметным небесным объектом, пролетающим через Солнечную систему в 2025–2026 годах, является межзвездная комета 3I/ATLAS, которая подойдет к Земле на минимальное расстояние около 270 млн километров 19 декабря — и угрозы не представляет.

Хотя ученые не подтверждают пророчество Гохар Шахи, недавнее исследование показало, что Венера может блокировать обзор астероидов, скрывающихся в солнечном сиянии. Однако доказательств того, что это происходит сейчас, нет.

В основе учения Гохар Шахи лежала идея о том, что истинная духовность заключена в божественной любви — универсальной силе, объединяющей все религии. Он сочетал суфизм и исламскую эсхатологию — учение о конце времен и судьбе души.

Гохар Шахи обвинял мировых лидеров в том, что они тратят миллиарды на космические гонки и миссии на Луну вместо борьбы с бедностью, утверждая, что такая жадность оторвала человечество от божественной любви и навлекла Божий гнев.

"Если все это делается ради науки, какая польза людям от того, что они достигли Луны и Юпитера? Нашли ли они лекарство, продлевающее старость, или средство, побеждающее смерть?", — спрашивал он.

Однако его заявления вызвали ожесточенную реакцию среди ортодоксальных мусульман: он объявлял себя ожидаемым имамом Махди, вернувшимся Иисусом Христом и даже индуистским аватаром Калки. Критики называли это богохульством.

В Пакистане в 2000 году против него даже выдвинули обвинения в богохульстве, а его книги и организации были запрещены по всей стране.

Ранее УНИАН сообщал, что "навсегда изменит весь мир" в 2026 году, согласно предсказанию Бабы Ванги.

Вас также могут заинтересовать новости: