По словам российского диктатора, спецпосланник Трампа лишь защищает интересы своей страны.

Российский диктатор Владимир Путин комментируя скандал из-за слива разговора спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и своего помощника Юрия Ушакова, заявил, что американский политик якобы защищает интересы и позицию своей страны. Об этом Путин заявил во время общения с журналистами в Кыргызстане.

Относительно слива разговора Ушакова с Уиткоффом, российский диктатор отметил, что это может быть как фейк, так и правда.

Также Путин выразил мнение, что после его визита на Аляску и встречи с президентом США Дональдом Трампом у США и России "сложилось понимание", что необходимо сделать, чтобы прекратить боевые действия.

Видео дня

Однако впоследствии, по словам российского диктатора, Вашингтон "неожиданно объявил" о введении санкций против "Роснефти" и "Лукойла".

"Это в связи с чем? Я вам честно говорю, я даже не понял, что происходит. Поэтому обвинять господина Уиткоффа в том, что он слишком любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Мы с ним говорили, встречались", - добавил он.

Кроме этого, добавил глава Кремля, было бы странно, если бы Уиткофф в разговорах с Ушаковым "обругал бы Россию нецензурной бранью и сказал что-то в высшей степени нелюбовное", после чего приехал в Москву и попытался наладить отношения для улучшения переговорных позиций.

Путин предположил, что Уиткофф и Трамп давно дружат, поэтому неудивительно, что спецпосланник президента США защищает позицию лидера своей страны.

"Я знаком с господином Уиткоффом в течение нескольких месяцев, а его дружба с президентом Трампом длится уже много-много лет, а возможно, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны. Да, у нас диалог непростой. Да, мы ведем этот диалог без ругани и без плевков друг в друга, как интеллигентные люди. Но каждый защищает свою позицию", - заметил кремлевский диктатор.

К тому же, отметил Путин, Уиткоффа для переговоров с Россией якобы делегируют не только люди Трампа, но и "люди из военной среды, дипломатической и из административных органов США".

Утечка разговора Уиткоффа и Ушакова: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что скандальная утечка телефонного разговора между Уиткоффом и Ушаковым не содержит ничего необычного и отражает "стандартную работу переговорщика". Глава Белого дома добавил, что его спецпосланник лишь выполнял свою функцию и мог давать аналогичные советы как Москве, так и Киеву. В то же время, Трамп заявил, что не видел записи.

Также мы писали, что советник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков сделал предположение, что кто-то "сливает" содержание подобных разговоров. Он признал, что довольно часто разговаривает с Уиткоффом, но суть разговоров, поскольку они носят закрытый характер, он не комментирует. Ушаков отрицает, что слив информации произошел со стороны России.

Вас также могут заинтересовать новости: