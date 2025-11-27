Рождественская поддержка из АТБ: Украинский 'Щедрик' снова несется по миру

Один из мировых символов украинской музыкальной культуры - тот самый рождественско-новогодний "Щедрик" Николая Леонтовича прозвучал на побережье Прибалтики. На этот раз в исполнении латвийской певицы Лаймы Вайкуле в сопровождении национального хора и народного танцевального ансамбля "Лиго". Видео стало частью рождественского поздравления и поддержки АТБ украинского общества в непростое военное время, когда особенно актуальны вопросы человечности, дружбы, единения, помощи, рождественского тепла...

Об этом говорится в сюжете ТСН, который окончательно расставил все точки над "і" в определенных дискуссиях, которые возникли в украинском сегменте интернет.

"Щедрик" Николая Леонтовича пожалуй как ничто другое популяризирует нашу идентичность во всем мире, ведь этот мотив почти ежегодно накануне праздников звучит на разных континентах, в исполнении совершенно разных инструментов и коллективов. Он объединяет особой атмосферой украинского тепла как молодых исполнителей, так и мощные оркестры, и звезд мирового масштаба. Укрепляет культурную и духовную связь, увеличивает международную поддержку в которой наша страна сейчас так нуждается.

Видео дня

И нет ничего удивительного в том, что одной из "нот" в этом глобальном рождественском звучании стала гражданка ЕС Лайма Вайкуле. Во-первых, именно Балтийские страны - Латвия, Литва и Эстония сейчас являются лидерами (относительно уровня собственного ВВП - 1, 3 и 4 места) по поддержке Украины. Проще говоря, они передают нам больше из того, что имеют сами, чем значительно более богатые страны.

Во-вторых, Вайкуле в свое время стала одной из первых эстрадных звезд, кто публично осудил российскую агрессию и еще в 2022 году вынес украинский флаг на сцену международного фестиваля и добавил в репертуар песню на украинском языке. Комментируя свой шаг изданию Delfi певица объяснила, что мы все должны быть вместе против войны, против тех, кто развязал эту войну, а голубое небо Украины не должны разрывать вражеские ракеты. Чуть позже она принципиально отказалась от концерта во временно оккупированном Крыму, а в этом году на фестивале в Юрмале призвала дать Украине больше оружия.

После выхода приветственного видео у некоторых интернет-пользователей возник вопрос, почему в нем участвует именно латвийская исполнительница. Это простой способ европейского сообщества показать украинцам, что мы слышим и понимаем друг друга, мы вместе.

В АТБ объяснили, что такой шаг связан с форматом международного рождественского поздравления украинцам от дружественного латвийского народа, голосом и символом которого является Лайма Вайкуле.

"Наше рождественское поздравление - о том, что мир слышит нас и стоит рядом. О тепле и благодарности. О том, что добро способно преодолевать границы. Мы хотим, чтобы это рождественское послание стало маленьким светом в ленте каждого - напоминанием, что Украину знают, поддерживают и уважают", - отметили в компании.

Стоит отметить, что это лишь одна из вариаций известного "Щедрика", который на праздники традиционно звучит и объединяет людей не только в Украине, но и в Европе, Азии, Японии, Америке и др.