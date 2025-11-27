Бизнесмен сказал, что гордится дочерью.

Дочь украинского бизнесмена и блогера Гарика Корогодского пополнила ряды территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, опубликовав снимок с Елизаветой в военной форме. По словам бизнесмена, у его дочери уже есть трое собственных детей, однако она все равно решила подписать контракт:

"Три месяца назад Лиза сказала, хочет в ТРО, на службу. Думала, хитромордая, что мы с ее мамой будем отговаривать. Короче, прошла нелегкую выучку и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает "шахеды". Контракт подписала. На что только не идут в нашей семье чайлдфришников, чтобы не сидеть с детьми".

Сама Елизавета еще в начале ноября сообщила подписчикам, что прошла военную подготовку, подписала контракт с ТРО и вышла на первые дежурства в составе огневой группы, чтобы сбивать российские дроны-камикадзе типа "Шахед" из пулемета.

"Впереди у меня еще много обучения. Не знаю, куда меня приведет этот путь, не даю никаких обещаний, потому что я мама и посмотрю, как все сочетается в жизни. Пока удается совмещать", - писала женщина.

Напомним, летом прошлого года бизнесмен объяснял, почему его взрослый сын Давид до сих пор имеет гражданство Российской Федерации.

