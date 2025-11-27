Некоторые люди эмоционально истощают других не из-за характера, а из-за манеры общения.

Американский психолог Марк Треверс описал признаки того, что кто-то явно истощает вашу энергию. Как отметил он в своей статье для Forbes, легко назвать таких людей "токсичными", но на самом деле ситуация обычно сложнее.

"Чаще всего люди, которые истощают нас, не действуют злонамеренно - они просто застряли в привычках, которые непреднамеренно влияют на окружающих", - объяснил он.

Вот какие четыре распространенные признаки того, что люди могут истощать вашу энергию, он назвал.

Они полагаются на вас в управлении своими эмоциями. Некоторые люди эмоционально истощают вас, потому что рассчитывают на других, чтобы справляться со своими чувствами. Этот паттерн называют "внешней регуляцией". Такие люди постоянно жалуются, но не предпринимают действий для улучшения ситуации, а также ожидают, что вы будете их утешать, давать советы или подтверждать их чувства. Исследование 2021 года показало, что мозг воспринимает эмоции других почти так же, как собственные, что объясняется феноменом "эмоциональной заразительности". Поэтому, когда кто-то постоянно "выгружает" свои эмоции на вас без границ, активируется ваш стрессовый ответ, и вы истощаетесь как физически, так и психологически.

Они постоянно берут, не отдавая. Любые отношения - дружеские, семейные или романтические - должны включать естественный обмен вниманием, поддержкой и заботой. Но некоторые люди постоянно берут больше, чем дают. Важно распознавать этот дисбаланс и проводить больше времени с людьми, которые подпитывают вас энергией. Это не эгоизм, а забота о себе. Исследования показывают, что люди с высокой эмпатией, получающие сильную социальную поддержку, испытывают меньше эмоционального выгорания.

Их стиль общения хаотичный или негативный. Некоторые люди истощают вас не из-за характера, а из-за манеры общения. Определенные паттерны коммуникации особенно энергозатратны: постоянные жалобы, катастрофизация, перебивание, постоянные конфликты. Хаотичное или негативное общение заставляет мозг работать в режиме повышенной готовности.

Они игнорируют границы (иногда неосознанно). Люди, которые регулярно нарушают ваши границы, истощают вас просто своим присутствием. Их поведения часто встречаются у людей, которые испытывают одиночество, неуверенность или импульсивность. Обычно это не имеет злого умысла, но все равно истощает.

Для того, чтобы защитить свою энергию, психолог посоветовал устанавливать границы, контролировать свои эмоции, менять динамику общения, не допуская полного погружения в чужой кризис, а также оценивать и корректировать уровень вовлечённости.

