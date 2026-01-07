Задача - физически защитить энергетические объекты, - вице-премьер-министр Алексей Кулеба

По его словам, Агентство восстановления будет строить защиту для дополнительных 125 элементов энергосистемы.

Министерство развития общин и территорий Украины выполняет важные государственные функции в различных сферах - как инфраструктуры и транспорта, так и в энергетическом направлении. По словам вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития громад Алексея Кулебы, важной задачей министерства является физическая защита ряда энергетических объектов, которые регулярно находятся под обстрелами ВС РФ.

Министерство развития громад и территорий, чьи функции объединяют три министерства, которые были ранее разными субъектами, - Министерство инфраструктуры, регионального развития, реинтеграции временно оккупированных территорий и восстановления, ежедневно занимается также решением вопросов защиты энергетических объектов. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" рассказал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад Алексей Кулеба.

По его словам, направление, которым занимается вице-премьер и Министерство развития общин и территорий, это исключительно физическая защита отдельных энергообъектов.

"Это практика конца 2022 года, возможно, начала 2023-го, когда Агентство восстановления, которое также входит в зону ответственности и координации нашего министерства, начало строить первые объекты крупных подстанций, владельцем которых является Министерство энергетики. Но Агентство восстановления зашло на эти объекты как вспомогательная функция, большой подрядчик. Поэтому на сегодняшний день у нас есть эта часть, которая была начата в 2023 году. И, как вы знаете, в октябре было принято решение о том, что Агентство восстановления также будет строить защиту для дополнительных 125 элементов", - сообщил Алексей Кулеба.

Он добавил, что Минразвития имеет среди главных задач - построить определенные сооружения, сделать так, чтобы они выдерживали уровень атаки "Шахеда". В направлении решения вопросов, связанных с защитой энергетики, правительством создан специальный координационный штаб, в рамках которого работают и представители Министерства развития громад, и сам вице-премьер.

"Почему был создан координационный штаб? Потому что у нас были очень сжатые сроки и большое количество субъектов, которые входят в этот процесс: от военных, ГСЧС, Министерства внутренних дел до хозяйствующих субъектов. То есть там огромное количество людей. Конечно, мне понятнее, когда они все находятся в одном месте и мы можем координировать деятельность. В наш координационный штаб входит и заместитель министра энергетики, и директор "Укрэнерго". Они постоянно приходят и все совещания мы проводим вместе", - отметил в интервью вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Ранее сообщалось, что в Украине оснащенная защита около 100 раз помогала избежать критических последствий для энергетической инфраструктуры.

Напомним, для обеспечения потребностей коммунального сектора в Украине привлекли почти 600 когенерационных установок, около 400 блочно-модульных котельных и 28 газотурбинных установок.

