Православный праздник сегодня носит народное название Емелин день.

8 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Григория Чудотворца Киево-Печерского. Рассказываем о традициях дня, народных верованиях, приметах и запретах, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

8 января (21 января по старому стилю) православная церковь чтит память преподобного Григория Чудотворца Печерского (день его памяти по старому стилю будет 21 января).

Григорий Чудотворец жил в XI век. Он стал монахом в Киево-Печерской лавре и был известен как образованный человек. Очень любил читать - считал книги главным и единственным своим богатством.

По церковному преданию, у Григория был дар духовного наставления: он несколько раз сталкивался в монастыре с ворами, и каждый раз монаху удавалось убедить их отказаться от преступного пути.

Также до наших дней дошел случай, произошедший однажды с Григорием, когда он шел на Днепр за водой. По дороге он встретил отроков князя Ростислава - княжичи стали насмехаться над монахом и оскорблять его. На что Григорий ответил, что им следовало бы покаяться и помолиться, так как Божий суд уже свершился над ними - они вместе с князем погибнут в воде.

О случившемся донесли князю, и тот приказал связать Григория и бросить в Днепр. Однако предсказание преподобного сбылось: князь Ростислав, княжичи и дружина утонули, спасаясь бегством от половцев, - это все случилось на глазах у брата, князя Владимира Мономаха.

Кого еще почитают сегодня согласно новому церковному календарю:

преподобных Георгия Хозевита и Эмилиана, исповедника;

преподобную Доминику;

преподобного Григория, затворника Киево-Печерского;

священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской;

мучеников Феофила, диакона, и Элладия;

мучеников Юлиана, Келсия, Антония и других;

преподобного Илью Египетского,

а также мученика Або Тбилисского.

Какой православный праздник сегодня согласно староцерковному календарю

По старому церковному календарю - юлианскому - православные сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также о традициях и запретах дня.

О чем просят в молитвах этого дня, что сегодня нельзя делать

В молитвах к святым сегодня исцеления от болезней, помощи в укреплении семьи и воспитании детей.

В народной традиции праздник называется Емелин день, или Емельянов день. Рождественские святки уже позади, поэтому можно приступать к повседневным делам.

Также Емельянов день считается семейным праздником - его принято проводить в кругу родных, за общим столом. Одна из главных традиций даты - следует позвать в гости кума и куму, а те в свою очередь должны принести подарки крестникам - мыло и полотенце.

В церковный праздник 8 января не рекомендуется ссориться, сквернословить, жадничать, завидовать, отказывать в помощи нуждающимся. Церковь порицает лень и праздное бездействие.

Согласно народным поверьям, в первой половине дня не принято работать - считается, что любые хлопоты до обеда ждут неудачи. При этом полное безделье не поощряется: после обеда можно заниматься домашними делами - готовить, убирать, рукодельничать и т.п.

Погодные приметы на 8 января

По погоде дня судят, будет ли в ближайшее время тепло, а также каким будет лето и урожай:

снег хорошо лепится - жди потепления;

запели зяблики - тепло придет со дня на день;

закат красный - на завтра жди мороз;

день морозный - лето будет холодным;

сильный ветер в этот день - к хорошему урожаю;

запотели окна в доме - к оттепели.

Говорят, что если сегодня стоит тихая и солнечная погода - лето будет таким же спокойным и теплым. Снег в этот день - к дождливому августу, а если день ясный - то и август будет жарким.

