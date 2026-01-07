8 января по новому церковному календарю вспоминают преподобного Григория Чудотворца Киево-Печерского. Рассказываем о традициях дня, народных верованиях, приметах и запретах, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
- Какой православный праздник сегодня согласно староцерковному календарю
- О чем просят в молитвах этого дня, что сегодня нельзя делать
- Погодные приметы на 8 января
Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
8 января (21 января по старому стилю) православная церковь чтит память преподобного Григория Чудотворца Печерского (день его памяти по старому стилю будет 21 января).
Григорий Чудотворец жил в XI век. Он стал монахом в Киево-Печерской лавре и был известен как образованный человек. Очень любил читать - считал книги главным и единственным своим богатством.
По церковному преданию, у Григория был дар духовного наставления: он несколько раз сталкивался в монастыре с ворами, и каждый раз монаху удавалось убедить их отказаться от преступного пути.
Также до наших дней дошел случай, произошедший однажды с Григорием, когда он шел на Днепр за водой. По дороге он встретил отроков князя Ростислава - княжичи стали насмехаться над монахом и оскорблять его. На что Григорий ответил, что им следовало бы покаяться и помолиться, так как Божий суд уже свершился над ними - они вместе с князем погибнут в воде.
О случившемся донесли князю, и тот приказал связать Григория и бросить в Днепр. Однако предсказание преподобного сбылось: князь Ростислав, княжичи и дружина утонули, спасаясь бегством от половцев, - это все случилось на глазах у брата, князя Владимира Мономаха.
Кого еще почитают сегодня согласно новому церковному календарю:
- преподобных Георгия Хозевита и Эмилиана, исповедника;
- преподобную Доминику;
- преподобного Григория, затворника Киево-Печерского;
- священномученика Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской;
- мучеников Феофила, диакона, и Элладия;
- мучеников Юлиана, Келсия, Антония и других;
- преподобного Илью Египетского,
а также мученика Або Тбилисского.
Какой православный праздник сегодня согласно староцерковному календарю
По старому церковному календарю - юлианскому - православные сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также о традициях и запретах дня.
О чем просят в молитвах этого дня, что сегодня нельзя делать
В молитвах к святым сегодня исцеления от болезней, помощи в укреплении семьи и воспитании детей.
В народной традиции праздник называется Емелин день, или Емельянов день. Рождественские святки уже позади, поэтому можно приступать к повседневным делам.
Также Емельянов день считается семейным праздником - его принято проводить в кругу родных, за общим столом. Одна из главных традиций даты - следует позвать в гости кума и куму, а те в свою очередь должны принести подарки крестникам - мыло и полотенце.
В церковный праздник 8 января не рекомендуется ссориться, сквернословить, жадничать, завидовать, отказывать в помощи нуждающимся. Церковь порицает лень и праздное бездействие.
Согласно народным поверьям, в первой половине дня не принято работать - считается, что любые хлопоты до обеда ждут неудачи. При этом полное безделье не поощряется: после обеда можно заниматься домашними делами - готовить, убирать, рукодельничать и т.п.
Погодные приметы на 8 января
По погоде дня судят, будет ли в ближайшее время тепло, а также каким будет лето и урожай:
- снег хорошо лепится - жди потепления;
- запели зяблики - тепло придет со дня на день;
- закат красный - на завтра жди мороз;
- день морозный - лето будет холодным;
- сильный ветер в этот день - к хорошему урожаю;
- запотели окна в доме - к оттепели.
Говорят, что если сегодня стоит тихая и солнечная погода - лето будет таким же спокойным и теплым. Снег в этот день - к дождливому августу, а если день ясный - то и август будет жарким.