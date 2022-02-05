Уик-энд в Цюрихе: заглянуть в один из самых дорогих городов мира и не разориться

Швейцария славится на весь мир своими горнолыжными курортами, вкуснейшим шоколадом, высоким уровнем жизни и соответствующими ценами. Все это одновременно и привлекает, и отталкивает туристов. УНИАН.Туризм расскажет, реально ли съездить в швейцарский Цюрих, считающийся одним из самых дорогих городов мира, и при этом не разориться.

Маленькая, но гордая Швейцария, расположенная в самом сердце старой Европы, умудрилась достичь такого уровня экономического развития, о котором многим странам мира остается только мечтать. Швейцария регулярно попадает на самые высокие позиции во всевозможных международных рейтингах – от уровня жизни и счастья ее граждан до экономическое конкурентоспособности и дороговизны. Швейцарские города, тем временем, стабильно попадают в десятку лучших городов мира по качеству жизни, а самым-самым из них считается Цюрих – один из самых дорогих городов мира.

С населением чуть больше 400 тысяч, Цюрих считается крупнейшим городом Швейцарии, и вам вполне хватит одного-двух дней, чтобы посмотреть там все самое интересное, а заодно и увидеть своими глазами, какая же она – сытая и довольная богатая жизнь.

Как добраться до Цюриха

Прямое транспортное сообщение Украины со Швейцарией довольно слабое – на данный момент прямые рейсы до Цюриха предлагает только Swiss Air, однако билеты на них довольно дорогие. С лета по этому направлению планирует начать летать МАУ. На данный же момент с "Международными авиалиниями Украины" можно попасть только до Женевы.

Еще один вариант попасть в Цюрих – добираться с юга Германии. Например, расстояние от Штутгарта до Цюриха – чуть меньше 200 километров, а от Фрайбурга, куда с августа 2022 года начнет летать Wizz Air – и вовсе каких-то 100 километров. От Мюнхена будет чуть дольше – примерно 280 километров.

Дешевле всего ехать из Германии в Цюрих будет автобусом перевозчика FlixBus. Например, самые дешевые билеты из Штутгарта в Цюрих обойдутся примерно в 300 гривень, а на дорогу уйдет чуть больше 3 часов. Из Фрайбурга в Цюрих можно будет доехать по цене билета от 210 гривень – в пути проведете примерно 2,5 часа. Ехать из Мюнхена в Цюрих будет и дольше, и дороже – от 490 гривень и 4-5 часов в дороге. Только учтите, что ехать придется по серпантину, однако дороги там хорошие, так что вас вряд ли укачает.

Условия въезда в Швейцарию

На данный момент для въезда в Швейцарию украинцам нужен сертификат о полном курсе вакцинации, а с момента получения последней дозы должно пройти 14 дней. Швейцария признает все вакцины от коронавируса, которые используются в Украине.

Также все путешественники, въезжающие в Швейцарию, должны заполнить при въезде специальную онлайн-форму.

Швейцария, хоть и не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, потому украинцы могут попасть в страну по европейскому безвизу.

Язык и валюта в Цюрихе

Несмотря на то, что Швейцария – маленькая страна, здесь мирно уживаются аж четыре государственных языка: немецкий (примерно две трети населения), французский (пятая часть жителей), итальянский (примерно 6,5%) и ретороманский (примерно 0,5 %). Что интересно, наличие четырех законодательно признанных языков не предполагает, что каждый швейцарец должен знать и говорить на всех: в большинстве случаев используются один-два языка, в зависимости от кантона (так в Швейцарии именуют области).

Цюрих расположен в немецкоязычном кантоне, а потому основным языком общения здесь является немецкий – на нем говорят в заведениях и на нем же здесь все вывески. В то же время, Цюрих – это глобальный город, где расположено немало международных компаний и делается большой бизнес, потому и с английским вы здесь точно не пропадете.

Официальной валютой в стране является швейцарский франк, стоимость которого на данный момент равна примерно 31 гривне за 1 франк. То есть, примерно на уровне евро, это чтоб вам было легче понимать цены.

Насколько дорогие отели в Цюрихе

В самом Цюрихе на популярных сайтах по бронированию жилья можно отыскать примерно 170 вариантов размещения. Самый бюджетный из них – это хостелы, где койко-место в общей комнате с другими жильцами обойдется в сумму от 35 евро.

Цены на одноместные номера в хостелах стартуют от 75 евро, а самые дешевые апартаменты и одноместные номера эконом-класса в отелях можно найти по цене от 80 евро. Проживания в отелях класса 4 звезды стартует от 100 евро с человека за ночь.

К слову, если поселиться не в центре города, то можно сэкономить, еще и вид из окна красивый получите.

Цены в Цюрихе

Как мы уже упоминали выше – Цюрих один из самых дорогих городов мира. И отражается это не только в стоимости жилья и услуг, но и в ценах на продукты и еду в заведениях. Вот простой пример.

Обычный чизбургер в швейцарском McDonald's стоит 2,90 франка, то есть около 90 гривень, а Эспрессо обойдется в 3,30 франков – в украинских заведениях этой ж сети цены на аналогичные продукты составляют 32 гривни и 23 гривни соответственно.

За обед в бюджетном ресторане Цюриха вам нужно быть готовыми "выложить" порядка 25 франков с человеком, а добротный ужин для двоих в хорошем ресторане обойдется минимум в 100 франков.

Цены на продукты в магазинах в Швейцарии также выше – примерно в 3-4 раза, чем в Украине. Так, килограмм обычного сыра обойдется примерно в 25 франков, а килограмм колбасы – от 40 франков. Обычная банка пива будет стоить от 2,5 франков, а бутылка вина среднего класса – от 15 франков.

Что поесть в Цюрихе

Швейцарская кухня весьма разнообразна, учитывая этнический состав страны. Так что здесь легко можно проследить влияние кулинарных традиций Италии, Франции, Германии и Австрии, а также традиционной сельской кухни.

Одной из главных визитных карточек кухни Швейцарии являются сыры и блюда на их основе. В первую очередь это фондю и раклет (оба готовятся на основе расплавленного жирного сыра), а также пирог "холера" из картофеля, яблок и сыра. Разумеется, популярны в Швейцарии и рыбные блюда.

Еще одним фирменным швейцарским блюдом считается решти – местный аналог дерунов. Обычно блюдо состоит только из тертого картофеля, приправленного солью и перцем, но иногда, в зависимости от региона, туда также добавляют бекон, лук, сыр, яблоко или зелень.

К самому популярному спиртному в Швейцарии относят пиво и местное вино, особенно белое сухое Fendant. Также здесь популярны сидры, грушевый бренди и вишневая водка "Кирш".

Легендарный швейцарский шоколад

Отдельным пунктом стоит выделить знаменитый швейцарский шоколад, который многие называют лучшим в мире. Что ж, до поездки в Швейцарию я считала это рекламным мифом, но попробовав раз… В общем, я поняла, что он стоит тех денег. А еще усвоила, что идущий на экспорт швейцарский шоколад, который вы можете найти в украинских супермаркетах, и в подметки не годится купленном на "родине". Даже если это обычный масс-маркет шоколад в круглосуточном мини-маркете. Так что, если будете в Швейцарии, не пожалейте денег на шоколадки.

Где же покупать швейцарский шоколад? Разумеется, туристов будет манить красиво упакованный шоколад в сувенирных магазинах в туристических районах или в аэропорту. Но стоит понимать, что за все это нужно доплатить, и в итоге такие шоколадки будут стоить минимум 5 франков за плитку. Если вы не готовы платить так много, смело можете покупать шоколад в обычных мини-маркетах, где в среднем порция шоколада обойдется в 3 евро. И это тоже будет очень вкусно.

Общественный транспорт в Цюрихе

Цюрих – не только дорогой город, но и очень комфортный, ибо кто же будет платить такие деньги за сомнительные услуги. Вот и сеть общественного транспорта здесь невероятно развитая. Самым популярным видом транспорта здесь является трамвай – вы это легко поймете, обратив внимание на огромное количество электропроводов над городскими дорогами. Трамвайные маршруты охватывают практически весь город. Также в Цюрихе курсируют автобусы и троллейбусы.

При этом стоит быть готовым, что в Цюрихе довольно широкая градация билетов, в системе которых, на первый взгляд, разобраться очень сложно. Билеты здесь отличаются по времени в пути, по зонам, по возрасту, по классу вагона и еще по целому набору критериев. Впрочем, туристов в основном касаются такие категории билетов: получасовой по цене от 2,7 франков за взрослый билет, часовой на 1-2 зоны за 4,4 франков, двухчасовой на все зоны за 17,2 франков. Также можно купить единый билет на шесть поездок одной категории – тогда сэкономите 10%. Так, шесть получасовых билетов обойдутся в 13,2 франка, а шесть часовых на 1-2 зоны – 23,8 франков. Автоматы по продаже билетов есть практически на всех остановках. Подробнее о городском транспорте Цюриха можно узнать по ссылке.

Что посмотреть в Цюрихе

Цюрих – это классический старинный европейский город, основанный еще в далеком 10 веке, исторический облик которого совершенно не изуродован стеклобетонными высотками. Потому можно просто бродить по историческому центру города, любуясь типичной средневековой европейской архитектурой, которая отлично сохранилась до наших дней.

В центре Цюриха находятся несколько соборов, но самыми знаменитыми и величественными являются Гросмюнстер и Фраумюнстер. Вы точно не пройдете мимо них!

Также внимания заслуживают Оперный театр и Ратуша, также расположенные в этом районе.

Также в Цюрихе находится немало музеев – от классического Швейцарского национального музея (Landesmuseum) до тематических (динозавров, игрушек, виноградоводства, зайцев и кроликов, прялок и так далее). Только учтите, что как и все – входные билеты в музеи Цюриха недешевые. Более того, не в каждый собор зайдешь бесплатно.

Исторический центр упирается еще в одну визитную карточку города – Цюрихское озеро. Пейзажи на город и горы здесь невероятные, а в тепле время года здесь можно прокатиться на лодке, есть паромная переправа, в том числе на острова посреди озера. Да и просто прогуляться вдоль озера будет приятно, в компании уточек и лебедей, которых здесь огромное количество даже зимой.

Отдельного внимания заслуживает Цюрих в рождественский период. Город в принципе очень красивый ночью, а под Рождество он вообще сказочный. Да уж, огоньков здесь не жалеют!

Оно и не удивительно – Цюрих довольно холодный город с большим количеством осадков, здесь часто бывает пасмурно. Надо же как-то всем поднимать настроение!

Стоит ли ехать в Цюрих

Цюрих отлично подходит как направление на 1-2 дня. За это время вы запросто сможете посмотреть город и заодно своими глазами увидеть, как живет один из самых дорогих городов мира. Даже несмотря на то, что цены в Цюрихе довольно высокие, поверьте, за день-два вы здесь не разоритесь, зато впечатления получите, да еще и пометите на своей карте путешествий, что вы побывали в Швейцарии.

Если захотите приехать сюда на дольше – нужно быть готовым раскошелиться не только на здешнюю жизнь, но и на культурно-развлекательную программу в городе и его окрестностях.

При этом Цюрих является отличным перевалочным пунктом на пути, например, между Германией, Францией, Австрией и Италией, или же в Лихтенштейн. В городе запросто можно остановиться на один день и ночевку, если путешествуете на авто, автобусом или поездом, и отправиться в новый пункт назначения. Также в Цюрихе можно остановиться, если потом вы планируете отправиться на отдых в Швейцарские Альпы.

Марина Григоренко