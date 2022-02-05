Марина Григоренко
Швейцарский Цюхих – один из самых дорогих городов мира / фото Марина Григоренко

Уик-энд в Цюрихе: заглянуть в один из самых дорогих городов мира и не разориться

07:31, 05.02.2022
12 мин. 386

Швейцария славится на весь мир своими горнолыжными курортами, вкуснейшим шоколадом, высоким уровнем жизни и соответствующими ценами. Все это одновременно и привлекает, и отталкивает туристов. УНИАН.Туризм расскажет, реально ли съездить в швейцарский Цюрих, считающийся одним из самых дорогих городов мира, и при этом не разориться.

Маленькая, но гордая Швейцария, расположенная в самом сердце старой Европы, умудрилась достичь такого уровня экономического развития, о котором многим странам мира остается только мечтать. Швейцария регулярно попадает на самые высокие позиции во всевозможных международных рейтингах – от уровня жизни и счастья ее граждан до экономическое конкурентоспособности и дороговизны. Швейцарские города, тем временем, стабильно попадают в десятку лучших городов мира по качеству жизни, а самым-самым из них считается Цюрих – один из самых дорогих городов мира.

С населением чуть больше 400 тысяч, Цюрих считается крупнейшим городом Швейцарии, и вам вполне хватит одного-двух дней, чтобы посмотреть там все самое интересное, а заодно и увидеть своими глазами, какая же она – сытая и довольная богатая жизнь.

Как добраться до Цюриха

Прямое транспортное сообщение Украины со Швейцарией довольно слабое – на данный момент прямые рейсы до Цюриха предлагает только Swiss Air, однако билеты на них довольно дорогие. С лета по этому направлению планирует начать летать МАУ. На данный же момент с "Международными авиалиниями Украины" можно попасть только до Женевы.

Еще один вариант попасть в Цюрих – добираться с юга Германии. Например, расстояние от Штутгарта до Цюриха – чуть меньше 200 километров, а от Фрайбурга, куда с августа 2022 года начнет летать Wizz Air – и вовсе каких-то 100 километров. От Мюнхена будет чуть дольше – примерно 280 километров.

Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко
Фото Как выглядит швейцарский Цюрих зимой 05 февраля 2022© фото Марина Григоренко

Дешевле всего ехать из Германии в Цюрих будет автобусом перевозчика FlixBus. Например, самые дешевые билеты из Штутгарта в Цюрих обойдутся примерно в 300 гривень, а на дорогу уйдет чуть больше 3 часов. Из Фрайбурга в Цюрих можно будет доехать по цене билета от 210 гривень – в пути проведете примерно 2,5 часа. Ехать из Мюнхена в Цюрих будет и дольше, и дороже – от 490 гривень и 4-5 часов в дороге. Только учтите, что ехать придется по серпантину, однако дороги там хорошие, так что вас вряд ли укачает.

Условия въезда в Швейцарию

На данный момент для въезда в Швейцарию украинцам нужен сертификат о полном курсе вакцинации, а с момента получения последней дозы должно пройти 14 дней. Швейцария признает все вакцины от коронавируса, которые используются в Украине.

Также все путешественники, въезжающие в Швейцарию, должны заполнить при въезде специальную онлайн-форму.

Швейцария, хоть и не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, потому украинцы могут попасть в страну по европейскому безвизу.

Язык и валюта в Цюрихе

Несмотря на то, что Швейцария – маленькая страна, здесь мирно уживаются аж четыре государственных языка: немецкий (примерно две трети населения), французский (пятая часть жителей), итальянский (примерно 6,5%) и ретороманский (примерно 0,5 %). Что интересно, наличие четырех законодательно признанных языков не предполагает, что каждый швейцарец должен знать и говорить на всех: в большинстве случаев используются один-два языка, в зависимости от кантона (так в Швейцарии именуют области).

Основной язык в Цюрихе немецкий / фото Марина Григоренко

Цюрих расположен в немецкоязычном кантоне, а потому основным языком общения здесь является немецкий – на нем говорят в заведениях и на нем же здесь все вывески. В то же время, Цюрих – это глобальный город, где расположено немало международных компаний и делается большой бизнес, потому и с английским вы здесь точно не пропадете.

Швейцарские франки / фото Марина Григоренко

Официальной валютой в стране является швейцарский франк, стоимость которого на данный момент равна примерно 31 гривне за 1 франк. То есть, примерно на уровне евро, это чтоб вам было легче понимать цены.

Насколько дорогие отели в Цюрихе

В самом Цюрихе на популярных сайтах по бронированию жилья можно отыскать примерно 170 вариантов размещения. Самый бюджетный из них – это хостелы, где койко-место в общей комнате с другими жильцами обойдется в сумму от 35 евро. 

Вот такие виды из окна отеля не в центре Цюриха / фото Марина Григоренко

Цены на одноместные номера в хостелах стартуют от 75 евро, а самые дешевые апартаменты и одноместные номера эконом-класса в отелях можно найти по цене от 80 евро. Проживания в отелях класса 4 звезды стартует от 100 евро с человека за ночь. 

К слову, если поселиться не в центре города, то можно сэкономить, еще и вид из окна красивый получите.

Цены в Цюрихе

Как мы уже упоминали выше – Цюрих один из самых дорогих городов мира. И отражается это не только в стоимости жилья и услуг, но и в ценах на продукты и еду в заведениях. Вот простой пример.

Обычный чизбургер в швейцарском McDonald's стоит 2,90 франка, то есть около 90 гривень, а Эспрессо обойдется в 3,30 франков – в украинских заведениях этой ж сети цены на аналогичные продукты составляют 32 гривни и 23 гривни соответственно.

Цюрих известен высокими ценами на все / фото Марина Григоренко

За обед в бюджетном ресторане Цюриха вам нужно быть готовыми "выложить" порядка 25 франков с человеком, а добротный ужин для двоих в хорошем ресторане обойдется минимум в 100 франков.

Цены на продукты в магазинах в Швейцарии также выше – примерно в 3-4 раза, чем в Украине. Так, килограмм обычного сыра обойдется примерно в 25 франков, а килограмм колбасы – от 40 франков. Обычная банка пива будет стоить от 2,5 франков, а бутылка вина среднего класса – от 15 франков.

Что поесть в Цюрихе

Швейцарская кухня весьма разнообразна, учитывая этнический состав страны. Так что здесь легко можно проследить влияние кулинарных традиций Италии, Франции, Германии и Австрии, а также традиционной сельской кухни.

Одной из главных визитных карточек кухни Швейцарии являются сыры и блюда на их основе. В первую очередь это фондю и раклет (оба готовятся на основе расплавленного жирного сыра), а также пирог "холера" из картофеля, яблок и сыра. Разумеется, популярны в Швейцарии и рыбные блюда.

Основные заведения Цюриха находятся в историческом центре / фото Марина Григоренко

Еще одним фирменным швейцарским блюдом считается решти – местный аналог дерунов. Обычно блюдо состоит только из тертого картофеля, приправленного солью и перцем, но иногда, в зависимости от региона, туда также добавляют бекон, лук, сыр, яблоко или зелень.

К самому популярному спиртному в Швейцарии относят пиво и местное вино, особенно белое сухое Fendant. Также здесь популярны сидры, грушевый бренди и вишневая водка "Кирш".

Легендарный швейцарский шоколад

Отдельным пунктом стоит выделить знаменитый швейцарский шоколад, который многие называют лучшим в мире. Что ж, до поездки в Швейцарию я считала это рекламным мифом, но попробовав раз… В общем, я поняла, что он стоит тех денег. А еще усвоила, что идущий на экспорт швейцарский шоколад, который вы можете найти в украинских супермаркетах, и в подметки не годится купленном на "родине". Даже если это обычный масс-маркет шоколад в круглосуточном мини-маркете. Так что, если будете в Швейцарии, не пожалейте денег на шоколадки.

В центре Цюриха полно сувенирных лавок с шоколадом / фото Марина Григоренко

Где же покупать швейцарский шоколад? Разумеется, туристов будет манить красиво упакованный шоколад в сувенирных магазинах в туристических районах или в аэропорту. Но стоит понимать, что за все это нужно доплатить, и в итоге такие шоколадки будут стоить минимум 5 франков за плитку. Если вы не готовы платить так много, смело можете покупать шоколад в обычных мини-маркетах, где в среднем порция шоколада обойдется в 3 евро. И это тоже будет очень вкусно.

Общественный транспорт в Цюрихе

Цюрих – не только дорогой город, но и очень комфортный, ибо кто же будет платить такие деньги за сомнительные услуги. Вот и сеть общественного транспорта здесь невероятно развитая. Самым популярным видом транспорта здесь является трамвай – вы это легко поймете, обратив внимание на огромное количество электропроводов над городскими дорогами. Трамвайные маршруты охватывают практически весь город. Также в Цюрихе курсируют автобусы и троллейбусы.

Основной транспорт Цюриха – трамваи / фото Марина Григоренко

При этом стоит быть готовым, что в Цюрихе довольно широкая градация билетов, в системе которых, на первый взгляд, разобраться очень сложно. Билеты здесь отличаются по времени в пути, по зонам, по возрасту, по классу вагона и еще по целому набору критериев. Впрочем, туристов в основном касаются такие категории билетов: получасовой по цене от 2,7 франков за взрослый билет, часовой на 1-2 зоны за 4,4 франков, двухчасовой на все зоны за 17,2 франков. Также можно купить единый билет на шесть поездок одной категории – тогда сэкономите 10%. Так, шесть получасовых билетов обойдутся в 13,2 франка, а шесть часовых на 1-2 зоны – 23,8 франков. Автоматы по продаже билетов есть практически на всех остановках. Подробнее о городском транспорте Цюриха можно узнать по ссылке.

Что посмотреть в Цюрихе

Цюрих – это классический старинный европейский город, основанный еще в далеком 10 веке, исторический облик которого совершенно не изуродован стеклобетонными высотками. Потому можно просто бродить по историческому центру города, любуясь типичной средневековой европейской архитектурой, которая отлично сохранилась до наших дней.

Вид на исторический центр Цюриха / фото Марина Григоренко
Исторический центр Цюриха отлично сохранился до наших дней / фото Марина Григоренко

В центре Цюриха находятся несколько соборов, но самыми знаменитыми и величественными являются Гросмюнстер и Фраумюнстер. Вы точно не пройдете мимо них!

Гросмюнстер в миниатюре / фото Марина Григоренко

Также внимания заслуживают Оперный театр и Ратуша, также расположенные в этом районе.

Оперный театр в Цюрихе / фото Марина Григоренко

Также в Цюрихе находится немало музеев – от классического Швейцарского национального музея (Landesmuseum) до тематических (динозавров, игрушек, виноградоводства, зайцев и кроликов, прялок и так далее). Только учтите, что как и все – входные билеты в музеи Цюриха недешевые. Более того, не в каждый собор зайдешь бесплатно.

Цюрих город с богатой историей и архитектурой / фото Марина Григоренко

Исторический центр упирается еще в одну визитную карточку города – Цюрихское озеро. Пейзажи на город и горы здесь невероятные, а в тепле время года здесь можно прокатиться на лодке, есть паромная переправа, в том числе на острова посреди озера. Да и просто прогуляться вдоль озера будет приятно, в компании уточек и лебедей, которых здесь огромное количество даже зимой.

Лебеди на Цюрихском озере / фото Марина Григоренко

Отдельного внимания заслуживает Цюрих в рождественский период. Город в принципе очень красивый ночью, а под Рождество он вообще сказочный. Да уж, огоньков здесь не жалеют!

Цюрих на Рождество / фото Марина Григоренко
Цюрих на Рождество / фото Марина Григоренко
Цюрих на Рождество / фото Марина Григоренко

Оно и не удивительно – Цюрих довольно холодный город с большим количеством осадков, здесь часто бывает пасмурно. Надо же как-то всем поднимать настроение!

Стоит ли ехать в Цюрих

Цюрих отлично подходит как направление на 1-2 дня. За это время вы запросто сможете посмотреть город и заодно своими глазами увидеть, как живет один из самых дорогих городов мира. Даже несмотря на то, что цены в Цюрихе довольно высокие, поверьте, за день-два вы здесь не разоритесь, зато впечатления получите, да еще и пометите на своей карте путешествий, что вы побывали в Швейцарии.

Цюрихское озеро / фото Марина Григоренко

Если захотите приехать сюда на дольше – нужно быть готовым раскошелиться не только на здешнюю жизнь, но и на культурно-развлекательную программу в городе и его окрестностях.

Посмотреть Цюрих легко можно за день-два / фото Марина Григоренко

При этом Цюрих является отличным перевалочным пунктом на пути, например, между Германией, Францией, Австрией и Италией, или же в Лихтенштейн. В городе запросто можно остановиться на один день и ночевку, если путешествуете на авто, автобусом или поездом, и отправиться в новый пункт назначения. Также в Цюрихе можно остановиться, если потом вы планируете отправиться на отдых в Швейцарские Альпы.

Марина Григоренко

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