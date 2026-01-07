Миротворцы в Украине будут. Если РФ не согласится, то будет отвечать перед США, - политолог

По мнению политолога, Россия начнет выступать против развертывания миротворцев в Украине, но тогда им придется объяснять свою позицию США.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 6 января подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны. Французский лидер отметил, что на саммите в Париже были согласованы механизмы мониторинга режима прекращения огня в Украине, и что их будут обеспечивать США. Какую функцию будут выполнять миротворцы, насколько это весомая гарантия безопасности и какой может быть реакция России в интервью УНИАН рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Коалиция желающих подписала документ о развертывании в Украине контингента западных войск. Согласится ли с этими условиями российский диктатор Владимир Путин? Если нет, то зачем тогда это было подписано?

Россия выступала категорически против идеи войск НАТО в Украине, но здесь есть нюанс: если речь идет о двусторонних или трехсторонних соглашениях, тогда это уже не присутствие войск НАТО. Просто страна говорит, что здесь присутствуют британские войска, но они не являются в данном случае войсками страны-члена НАТО. Кстати, так часто делают американцы, когда воюют по всему миру, они официально заявляют, что действия Соединенных Штатов являются действиями Соединенных Штатов как страны, а не члена НАТО.

Поэтому здесь важно другое: если такое соглашение подписывается и, собственно, эти вопросы детально обсуждаются, то очевидно, что американцы санкционировали его подписание, и они готовы будут эту идею представить России. Ну, и соответственно, видимо, ее отстаивать, потому что это о гарантии безопасности. Любая суверенная страна, Украина является таковой, имеет право принимать решение относительно того, какие войска, каких стран размещать или не размещать на своей территории.

Никто же, кстати, даже стране-агрессору не мешал подписывать соглашение с Северной Кореей и привозить ее войска на территорию Российской Федерации. Я думаю, если Россия упрется рогом и начнет выступать против этого, тогда им придется объяснять Соединенным Штатам, почему это происходит.

Для нас в любом случае это правильная история. Мы должны об этом говорить уже сейчас, потому что там же не один документ о завершении войны, а четыре. И, соответственно, один из них - это как раз о гарантиях безопасности. Поэтому мы делаем то, что мы должны делать, а дальше уже будут американцы этот тезис отстаивать или не отстаивать перед Российской Федерацией.

Макрон заявил, что после прекращения огня в Украину могут быть направлены "тысячи французских солдат". Он уточнил, что "это не силы, которые будут вовлечены в боевые действия". Какую роль они будут выполнять, чтобы обеспечить гарантии безопасности для нашей страны?

Они будут заниматься вопросами защиты украинского неба, защиты Украины на воде. Это конкретно было озвучено президентом Франции. Плюс, - подготовкой и переподготовкой Вооруженных сил Украины.

То есть они будут оказывать логистическую и другую помощь, что для нас является, конечно, недостаточным вариантом, но в качестве второй, третьей линии обороны, почему бы и нет. Это будут даже не военные базы, а типа центры, хабы, где они будут находиться. Очевидно, что это тоже сдерживающий фактор для России. Например, если они начинают очередной раз агрессию, они должны понимать, что нанося удары, например, по городам на западе Украины, они могут попасть по британским или французским военным, что является casus belli (повод для войны), и могут спровоцировать большее включение этих стран в войну против Российской Федерации. Мне кажется, это тот максимум, который мы могли выбить в тех условиях, которые есть на сегодня.

Но ведь эти военные хабы будут расположены очень далеко от линии разграничения, исключительно на Западе?

Очень далеко от линии разграничения. Мониторинг будет осуществляться совсем другими средствами. Макрон говорил об участии американцев, но пока американцев в финальной версии этого коммюнике нет. Я думаю, они появятся, потому что главное - это подписывалось при участии американцев, и отдельная делегация прилетела. Поэтому они, видимо, согласовали эту историю.

Что означает заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Германия готова разместить контингент в соседних с Украиной странах НАТО? К тому же он дал понять, что его страна не намерена размещать немецкие войска в Украине даже после прекращения огня. Подобную позицию высказала Италия.

Они говорят, учитывая ситуацию по состоянию на сейчас. То же самое, кстати, говорила Бельгия, например, что мы войска отправлять не будем, но мы Украине поможем в других сферах, в которых мы можем. Здесь просто надо понимать, что позиция избирателей, например Мерца и Мелони, такова, что они к этому пока не готовы. Но история вообще с размещением иностранных войск в Украине будет. Сейчас она таковой не является, но она будет. Это классическая история про окно Овертона - главное начать. И когда кто-то первый сделает какие-то шаги, все увидят, что ничего экстраординарного или страшного в этом нет.

Поэтому, я не исключаю, что позиция немцев или итальянцев может поменяться. И конечно же, важна позиция Трампа: если в какой-то момент он скажет, что классный документ мы поддерживаем, но давайте увеличим присутствие разных стран, то, возможно, эти страны тоже поменяют позицию. Тем более, если планируется, что все будет происходить под управлением Соединенных Штатов, но без прямого участия американских военных в этих процессах на территории Украины. Грубо говоря, они будут где-то сидеть на базах НАТО в Европе и управлять всеми этими процессами.

Мерц также заявил, что для достижения мира в Украине потребуются компромиссы. О каких компромиссах идет речь?

Они все говорят фактически об одном компромиссе - это компромисс, который связан с территориями, потому что по другим вопросам Украина уже продемонстрировала максимум, который могла. Главное, чтобы когда говорят о компромиссах, они не забывали говорить о компромиссах со стороны Российской Федерации. Это ключевой момент. Потому что Украина, в принципе, уже сделала очень много. Сама по себе идея, что мы готовы завершить войну, например, по той линии разграничения, которая есть на сегодняшний день, - это уже компромисс со стороны Украины, потому что все же остальные территории от этого не перестают быть украинскими. Но если мы готовы этот вопрос обсуждать, это уже компромисс. Я думаю, что они это имели в виду, и рано или поздно они этот вопрос поднимут и будут тоже говорить, что Украина сделала все, что могла со своей стороны, мы теперь хотим увидеть подобную ситуацию со стороны Российской Федерации. Тем более, что Россия и близко нет больших успехов на фронте, которыми она может похвастаться и которые она может использовать в качестве давления на Украину.

Украине были предоставлены гарантии, часть из которых аналогична 5 статье НАТО о коллективной обороне. Однако если дойдет до новой эскалации, действительно ли эти страны будут воевать за Украину? Если да, то что мешает им это делать сейчас?

Я бы вопрос даже по-другому поставил. А если завтра Россия нападет на Эстонию, будет ли работать пятая статья НАТО? Гарантии нет, и она не появится. Сейчас им мешает воевать тот факт, что у них нет никаких подписанных документов с Украиной. И они боятся влезать в этот конфликт с Российской Федерацией. Но если будет подписан документ, то это уже будет другая ситуация. Это как вот с Израилем. Почему, например, США, Великобритания или другие страны участвуют в отражении атак на Израиль, которые осуществлял Иран? Потому что у них есть соответствующие договоры. И эти договоры их обязывают Израиль в этом вопросе помогать. Когда у нас будет такой же договор, тогда будет немножко другой разговор. Главное, чтобы этот договор имел обязывающий характер, а не был похож на Будапештский меморандум.

Большинство стран из Коалиции желающих нуждается в поддержке парламентов для подписанных решений. Насколько высоки шансы, что там положения об обороне Украины, которые, как сказал Зеленский, "юридически обязывают", будут проголосованы?

Это зависит от страны. Например, в Британии, я думаю, без проблем, потому что там есть двухпартийная поддержка, и там не важно, Стармер у власти, или кто-то другой будет. Во Франции, по крайней мере по состоянию на сегодня, я думаю, что это возможная история. А вообще надо смотреть просто каждую отдельно взятую страну в тот момент, когда будут эти решения приниматься, потому что очевидно, что все это демократии. И там есть силы, которые продолжают занимать такую позицию, что мы должны максимально дистанцироваться от российско-украинской войны, не должны туда лезть, Украине помогать, но не более того формата, что есть на сегодня. Поэтому, считаю, нам надо просто дождаться уже конкретного готового документа, где будет прописана позиция каждой отдельно взятой стороны. И в зависимости тогда уже от этой позиции мы сможем сделать вывод, насколько парламенты будут готовы поддержать или не поддержать эти инициативы.

Отдельно хотелось бы поговорить о гарантиях на море. В частности, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины. Насколько мы можем рассчитывать на Анкару в этом вопросе?

Турция без проблем это может сделать, потому что турки имеют лучшее присутствие в Черном море. У них оно действительно очень мощное, у них мощный флот. Там никакая не Россия является доминирующей силой. Поэтому, Турция может совершенно спокойно это сделать. Это не является для нее проблемой, и они давно об этом говорят, потому что для турок это, в том числе, элемент повышения своего статуса, это геополитическая история, которую они готовы реализовать. И для нас, в принципе, эта история достаточно позитивно выглядит.

справка Игорь Рейтерович Кандидат политических наук, политолог Игорь Рейтерович - политолог, который с 2006 года посвятил себя преподавательской и научной деятельности. С апреля 2006 года - доцент кафедры публичной политики и политической аналитики Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

