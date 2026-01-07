Завтра в Киеве будет сильный мокрый снег и дождь

Дороги столицы будут скользкими, усилится ветер.

В середине недели, 8 января, погода в Киеве заметно ухудшится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток столбики термометров в столице покажут -3°...+2°. Ожидается сильный мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах будет гололедица.

Ветер 7-12 м/с добавит холода и неуюта. Атмосферное давление упадет до 728-734 мм ртутного столба.

Видео дня

Укргидрмоетцентр объявил в столице жовтлый уровень опасности из-за значитлеьного снега и дождя. Также ожидается налипание мокрого снега.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -10°, днем -4°, сильный снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -10°, днем -3°, сильный снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -10°, днем -4°, сильный снег.

В Тернополе 8 января ночью будет -10°, днем -3°, пасмурно, сильный снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -10°, днем -3°, сильный снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -10°, днем -3°, сильный снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -11°, днем -2°, пасмурно, сильный снег.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -10°, днем -3°, сильный снег.

В Виннице завтра будет -6°...-2°, пасмурно, сильный снег.

В Житомире в четверг ночью будет -8°, днем -3°, пасмурно, сильный снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, пасмурно, сильный мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем +4°, пасмурно, сильный мокрый снег и дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +10°, пасмурно, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°, дождь.

В Одессе 8 января - пасмурно, температура ночью +3°, днем +11°, сильный дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +3°, днем +12°, дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, пасмурно, сильный мокрый снег и дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +9°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +5°...+13°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +7°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°, дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: