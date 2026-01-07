Размещение британских войск в Украине: Стармер назвал обязательное условие

Также Британия не будет совершать никаких действий по военной поддержке Украины без согласования с США.

Любое развертывание британских сил по декларации, подписанной с Францией и Украиной, должен одобрить британский парламент, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Reuters.

"Я буду держать палату в курсе развития ситуации, и если необходимо будет развертывать войска согласно подписанной декларации, я вынесу этот вопрос на голосование", - сказал политик.

Он отметил, что количество войск будет определено по военным планам Великобритании, которые сейчас разрабатываются.

Видео дня

Стармер также сообщил, что дважды общался с президентом США Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности для Украины в течение Рождества и заверил законодателей, что не будет совершать никаких действий без полного обсуждения с американцами".

Заявление британского премьера прозвучало на следующий день после того, как Соединенные Штаты поддержали широкую коалицию союзников Украины, в которую входит и Великобритания, пообещав предоставить гарантии безопасности для поддержки страны в случае повторной атаки России.

Миротворцы в Украине - кто не будет участвовать

Как сообщал УНИАН, Румыния и Италия заявили, что не будут отправлять своих солдат в Украину.

"Румыния обязалась предоставить не войска, а логистическую поддержку Украины, подготовку украинских военных в Румынии или других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения", - заявил президент Румынии Никушор Дан.

Также Италия тоже отказалась от непосредственного участия своих военных в защите Украины. Премьер-министр страны Джорджа Мелони повторила ряд фиксированных пунктов позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности исключение развертывания итальянских войск на местах.

Вас также могут заинтересовать новости: