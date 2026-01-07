Размещение британских войск в Украине: Стармер назвал обязательное условие

Любое развертывание британских сил по декларации, подписанной с Францией и Украиной, должен одобрить британский парламент, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Reuters.
"Я буду держать палату в курсе развития ситуации, и если необходимо будет развертывать войска согласно подписанной декларации, я вынесу этот вопрос на голосование", - сказал политик.
Он отметил, что количество войск будет определено по военным планам Великобритании, которые сейчас разрабатываются.
Стармер также сообщил, что дважды общался с президентом США Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности для Украины в течение Рождества и заверил законодателей, что не будет совершать никаких действий без полного обсуждения с американцами".
Заявление британского премьера прозвучало на следующий день после того, как Соединенные Штаты поддержали широкую коалицию союзников Украины, в которую входит и Великобритания, пообещав предоставить гарантии безопасности для поддержки страны в случае повторной атаки России.
Миротворцы в Украине - кто не будет участвовать
Как сообщал УНИАН, Румыния и Италия заявили, что не будут отправлять своих солдат в Украину.
"Румыния обязалась предоставить не войска, а логистическую поддержку Украины, подготовку украинских военных в Румынии или других европейских странах в сотрудничестве с армиями соответствующих стран, участие в совместных программах вооружения", - заявил президент Румынии Никушор Дан.
Также Италия тоже отказалась от непосредственного участия своих военных в защите Украины. Премьер-министр страны Джорджа Мелони повторила ряд фиксированных пунктов позиции итальянского правительства по вопросу гарантий, в частности исключение развертывания итальянских войск на местах.