Первое место в рейтинге досталось французскому Страсбургу.

До Рождества еще почти три месяца, но самые опытные и экономные туристы уже вовсю думают, куда поехать на Рождество в Европе, чтобы насладиться знаменитой сказочной атмосферой местных рождественских ярмарок не за все деньги мира.

Британское издание Express составило список из 11 лучших рождественских городков Европы, которые стоит посетить в этом году – каждому из них точно есть чем удивить туристов.

При этом стоит обратить внимание, что не существует единой даты для проведения рождественских ярмарок в Европе. Все зависит от праздничных традиций в той или иной стране – например, в Германии ярмарки в основном закрываются уже 23-24 декабря, тогда как в некоторых странах народные гуляные длятся до начала января.

Видео дня

Лучшие рождественские ярмарки Европы 2025

Страсбург, Франция: с 26 ноября по 24 декабря 2025 года. Вена, Австрия: с 14 ноября по 26 декабря 2025 года. Прага, Чехия: с 29 ноября 2025 года по 6 января 2026 года. Будапешт, Венгрия: с 15 ноября по 31 декабря 2025 года. Кельн, Германия: с 18 ноября по 23 декабря 2025 года. Бат, Англия: с 27 ноября по 14 декабря 2025 года. Краков, Польша: с 28 ноября 2025 года по 1 января 2026 года. Брюссель, Бельгия: с 29 ноября 2025 года по 5 января 2026 года. Нюрнберг, Германия: с 28 ноября по 24 декабря 2025 года. Эдинбург, Шотландия: с15 ноября 2025 года по 4 января 2026 года. Гданьск, Польша: с 21 ноября по 23 декабря 2025 года.

Куда поехать на Рождество в Европе

Как ранее писал УНИАН, традиционно одними из лучших в Европе считаются рождественские городки в Германии – в каждом более-менее крупном городе можно найти сразу несколько сказочно украшенных ярмарок. Да и в целом немцы с особым энтузиазмом украшают все вокруг в самый мрачные период года, когда солнце садится рано, а на улицах царят дождь и серость.

Поближе к Украине можно посетить знаменитую рождественскую ярмарку в польском Вроцлаве – это самая большая праздничная локация в стране.

Также УНИАН рассказывал, как отмечают Рождество в более теплых краях Европы – на Кипре, где значительно теплее, но не менее атмосферно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.