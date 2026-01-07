Фараж отвергает план Британии по отправке войск в Украину, - Politico

Политик утверждает, что "не является пацифистом", но не может поддержать инициативу без четкой стратегии.

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что не поддерживает планы Лондона разместить британские войска в Украине после завершения войны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на комментарий политика.

"Фараж, которого социологические опросы называют потенциальным преемником Кира Стармера на посту премьер-министра в 2029 году, обвинил главу правительства от Лейбористской партии в попытке создать "современную версию Британской армии Рейна без необходимых возможностей", - пишет издание.

Говорится, что Фараж имел в виду британские войска, которые десятилетиями находились в Германии после Второй мировой войны и окончательно были расформированы в 1994 году. Его заявление прозвучало после того, как Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях направить миротворческие силы в Украину в случае заключения мирного соглашения.

Отвечая на вопрос, правильно ли Британия берет на себя обязательства по отправке войск, Фараж поставил под сомнение реалистичность таких планов.

"Войска на земле с техникой - а какие именно войска? Какая техника? Мы, возможно, способны продержаться шесть-восемь недель, но если речь идет о возрождении Британской армии Рейна - забудьте. Мы просто не в том положении", - заявил он.

Политик подчеркнул, что он "не является пацифистом", однако не может поддержать инициативу без четкой стратегии выхода, существенного увеличения оборонных расходов и широкого участия европейских союзников.

На вопрос Politico, есть ли обстоятельства, при которых он согласился бы на размещение британских войск в Украине, Фараж ответил: "Был бы я готов к участию в международной миротворческой миссии? Да. Но участие Британии должно быть ограниченным во времени и ротационным. В нынешних условиях - нет, я не считаю, что это решение хорошо продуманное".

Также, пишет Politico, он иронично отметил, что Германия не планирует посылать войска, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по его словам, "курила в стороне", а США якобы ограничиваются поддержкой на словах.

Авторы добавляют, что премьер-министр Кир Стармер позже заявил, что любое решение о развертывании войск будет вынесено на голосование в парламенте, а также пообещал в ближайшее время предоставить дополнительные детали. Он сказал, что Британия продолжит убеждать союзников присоединиться к инициативе.

В последние месяцы Фараж значительно усилил риторику в отношении Кремля после обвинений лейбористов в слишком мягком отношении к президенту РФ Владимиру Путину. В интервью Bloomberg в октябре он назвал Путина "очень плохим типом". В то же время, отмечает СМИ, Фараж неоднократно высказывал скепсис относительно отправки британских военных в Украину. Еще в 2023 году он критиковал идею обучения украинских военных британскими инструкторами, заявляя, что Лондон не должен разворачивать свои войска на украинской территории.

Размещение британских войск в Украине - что известно

Напомним, как сообщил Reuters, премьер-министр Кир Стармер заявил, что любое размещение британских военных в Украине должен одобрить парламент Великобритании. В частности, комментируя подписание декларации, подписанной Британией, Францией и Украиной, он сказал, что будет держать "палату в курсе развития ситуации", и в случае необходимости развертывания соответствующих сил, вынесет вопрос на голосование. По словам политика, он дважды общался с президентом США Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности для Украины.

