Фараж отвергает план Британии по отправке войск в Украину, - Politico

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что не поддерживает планы Лондона разместить британские войска в Украине после завершения войны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на комментарий политика.
"Фараж, которого социологические опросы называют потенциальным преемником Кира Стармера на посту премьер-министра в 2029 году, обвинил главу правительства от Лейбористской партии в попытке создать "современную версию Британской армии Рейна без необходимых возможностей", - пишет издание.
Говорится, что Фараж имел в виду британские войска, которые десятилетиями находились в Германии после Второй мировой войны и окончательно были расформированы в 1994 году. Его заявление прозвучало после того, как Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях направить миротворческие силы в Украину в случае заключения мирного соглашения.
Отвечая на вопрос, правильно ли Британия берет на себя обязательства по отправке войск, Фараж поставил под сомнение реалистичность таких планов.
"Войска на земле с техникой - а какие именно войска? Какая техника? Мы, возможно, способны продержаться шесть-восемь недель, но если речь идет о возрождении Британской армии Рейна - забудьте. Мы просто не в том положении", - заявил он.
Политик подчеркнул, что он "не является пацифистом", однако не может поддержать инициативу без четкой стратегии выхода, существенного увеличения оборонных расходов и широкого участия европейских союзников.
На вопрос Politico, есть ли обстоятельства, при которых он согласился бы на размещение британских войск в Украине, Фараж ответил: "Был бы я готов к участию в международной миротворческой миссии? Да. Но участие Британии должно быть ограниченным во времени и ротационным. В нынешних условиях - нет, я не считаю, что это решение хорошо продуманное".
Также, пишет Politico, он иронично отметил, что Германия не планирует посылать войска, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по его словам, "курила в стороне", а США якобы ограничиваются поддержкой на словах.
Авторы добавляют, что премьер-министр Кир Стармер позже заявил, что любое решение о развертывании войск будет вынесено на голосование в парламенте, а также пообещал в ближайшее время предоставить дополнительные детали. Он сказал, что Британия продолжит убеждать союзников присоединиться к инициативе.
В последние месяцы Фараж значительно усилил риторику в отношении Кремля после обвинений лейбористов в слишком мягком отношении к президенту РФ Владимиру Путину. В интервью Bloomberg в октябре он назвал Путина "очень плохим типом". В то же время, отмечает СМИ, Фараж неоднократно высказывал скепсис относительно отправки британских военных в Украину. Еще в 2023 году он критиковал идею обучения украинских военных британскими инструкторами, заявляя, что Лондон не должен разворачивать свои войска на украинской территории.
Размещение британских войск в Украине - что известно
Напомним, как сообщил Reuters, премьер-министр Кир Стармер заявил, что любое размещение британских военных в Украине должен одобрить парламент Великобритании. В частности, комментируя подписание декларации, подписанной Британией, Францией и Украиной, он сказал, что будет держать "палату в курсе развития ситуации", и в случае необходимости развертывания соответствующих сил, вынесет вопрос на голосование. По словам политика, он дважды общался с президентом США Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности для Украины.