Россия может остановить экспорт зерна из Украины: эксперт объяснил, какие есть варианты

Экспорт жизненно важен для обеспечения валютной выручки для Украины.

Движение украинского зерна в направлении черноморских портов на некоторое время может остановиться, если сохранится интенсивность обстрелов российскими оккупантами портовой инфраструктуры на уровне последних двух недель. Об этом операционный директор Agroservice Holding Константин Загайкевич сообщил изданию Latifundist.

"Это означает не просто задержку экспорта, а выпадение объемов с рынка на определенный период", - указал Загайкевич.

Специалист говорит, что террористические атаки россиян ведут к скоплению вагонов, ограничению подачи и разгрузки, рискам для персонала и инфраструктуры. При таком сценарии рынок может пойти тремя путями, считает Загайкевич.

Первый - это частичная переориентация потоков на западные пограничные переходы, несмотря на их ограниченную пропускную способность. Речь идет о поставках через Польшу, Румынию и Венгрию.

Второй - рост нагрузки на автологистику на коротких и средних расстояниях. Однако здесь вырисовывается следующая проблема: в Украине сейчас ощутимый дефицит водителей, что будет удерживать ставки на повышенном уровне.

Третьим следствием обстрелов террористов станет то, что значительная часть агропроизводителей просто будет "сидеть на зерне", держа его в хранилищах в надежде на более стабильную логистическую и безопасностную ситуации.

Перспективы аграрной отрасли Украины - главные новости

Давая осторожные прогнозы на 2026 год, аналитики и участники рынка в один голос говорят, что решающим в новом году для украинской агропродукции будет именно вопрос логистики. Продолжающиеся атаки российских оккупантов на инфраструктуру ведут к убыткам как простых аграриев, так и всей страны.

Так, за прошлый 2025 год аграрный экспорт Украины упал на 2 млрд долларов, при этом импорт в денежном измерении - наоборот, вырос. Торговое сальдо с ЕС ухудшилось еще сильнее: оно составило 6,06 млрд долларов по сравнению с 8,87 млрд долларов в 2024 году.

