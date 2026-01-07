Что будет, если на месяц отказаться от алкоголя: 12 главных изменений в организме

Это позитивно повлияет на ваше тело, разум и общее состояние здоровья.

Отказ от алкоголя – даже если вы исключите его из своего рациона всего на месяц – может позитивно повлиять на ваше тело, разум и общее состояние здоровья. Эксперты в области здравоохранения рассказали порталу RealSimple о 12 важных изменениях, которые произойдут в организме, если на месяц бросить пить.

1. Повышение ясности ума

Согласно исследованиям, чрезмерное употребление алкоголя могут оказывать долгосрочное негативное воздействие на мозг, включая ухудшение памяти и замедление рефлексов. Со временем мозг может привыкнуть к воздействию алкоголя, заставляя его работать интенсивнее и вызывая неприятные или даже опасные симптомы абстиненции, такие как тремор и учащенное сердцебиение. При этом, по словам психиатра Майкла Дж. Макграта, после отказа от алкоголя на месяц или более люди могут почувствовать себя значительно более ясно мыслящими.

2. Улучшение сна

Поскольку алкоголь является депрессантом, он может нарушить ваш цикл сна, замедляя работу нервной системы. Когда нервная система снова начинает работать быстрее после того, как алкоголь выводится из организма, вы можете испытывать нарушения сна и чаще просыпаться в течение ночи.

Поэтому отказ от алкоголя, особенно на длительные периоды времени, может привести к значительному улучшению сна и его качества.

3. Улучшение настроения

Алкоголь наполняет мозг дофамином, гормоном удовольствия, и это может привести к обострению тревоги, как только его уровень начинает падать. Со временем это может превратиться в пагубный цикл: употребление алкоголя, чувство тревоги, а затем употребление еще большего количества алкоголя для восстановления чувства спокойствия.

"Существует высокая корреляция между расстройством, связанным с употреблением алкоголя, и другими психическими расстройствами, включая депрессию и тревогу", – объясняет Макграт.

4. Укрепление иммунной системы

Алкоголь вызывает "постоянное истощение витаминов и минералов, необходимых нашему организму для хорошего самочувствия", – объясняет Брук Шеллер, доктор клинического питания. Исследования показали, что употребление алкоголя может сделать вас более восприимчивым к пневмонии, например, и может предрасполагать хронических алкоголиков к таким проблемам, как инфекции и даже плохое заживление ран.

5. Сбалансированный гормональный фон

Употребление алкоголя может привести к гормональному дисбалансу – он влияет на нашу эндокринную систему, которая позволяет нашему организму адекватно реагировать и справляться с изменениями в окружающей среде. Серьезные нарушения гормонального баланса, вызванные алкоголем, иногда могут вызывать серьезные проблемы, такие как репродуктивные нарушения, проблемы с щитовидной железой и поведение.

6. Снижение воспаления

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к системному воспалению, или длительному воспалению во всем организме. Отказ от алкоголя на 30 дней и более может привести к "уменьшению таких симптомов, как боли в суставах, головные боли и боли в теле", – говорит Шеллер. Согласно исследованиям, употребление алкоголя связано с повышенным риском развития воспалительного артрита, такого как подагра.

7. Улучшение пищеварения

Употребление алкоголя может изменить микробиом кишечника, который отвечает за ключевые функции организма, такие как пищеварение. Когда нарушается баланс микробиома кишечника, вы можете испытывать более прямые проблемы с пищеварением (боли в животе, вздутие, газы, боли). Менее очевидные побочные эффекты нарушения микробиома включают усталость, тягу к сладкому и воспалительные заболевания кожи.

8. Улучшение функции печени

Хроническое и чрезмерное употребление алкоголя может разрушать клетки печени, которые необходимы для фильтрации вредных веществ в нашем организме.

"Жировая дистрофия печени – распространенное явление у людей, которые много и регулярно пьют, что приводит к циррозу и терминальной стадии заболевания печени", – говорит диетолог Мэри Виртц. Однако отказ от алкоголя дает печени шанс на восстановление.

9. Более здоровая кожа

Поскольку алкоголь обезвоживает организм, он может вызывать сухость кожи, морщины и тусклый цвет лица. Поэтому сокращение или полное исключение потребления алкоголя может помочь восстановить увлажнение кожи, делая ее более эластичной с течением времени. Алкоголь также усиливает воспаление, которое может ухудшить такие кожные заболевания, как акне, розацеа и псориаз, утверждают исследования.

10. Более здоровое сердце

Отказ от алкоголя значительно улучшает здоровье сердца, снижая кровяное давление и улучшая общее кровообращение, что в конечном итоге снижает риск сердечных заболеваний. В конце концов, алкоголь может привести к повышению артериального давления и аритмии, ослабляя сердечные мышцы с течением времени и увеличивая риск инфаркта или инсульта.

11. Более здоровые волосы

Алкоголь истощает организм от необходимых витаминов и питательных веществ, жизненно важных для здоровья волос, таких как биотин, цинк и фолиевая кислота. Чрезмерное употребление алкоголя также приводит к обезвоживанию, а обезвоживание может привести к ломкости волос.

12. Повышение либидо

Алкоголь нарушает гормональный баланс и ухудшает кровообращение, что очень важно для сексуальной функции. Поэтому отказ от алкоголя может помочь восстановить гормональный баланс и сбалансировать такие гормоны, как тестостерон и эстроген, что естественным образом может привести к повышению сексуального желания.

