Такой зимний маникюр 'прокачает' ваш стиль: 11 идей, которые нельзя пропустить (фото)

Каждый дизайн превращает ногти в настоящую зимнюю сказку.

Зима – время волшебства и красоты, когда снежные пейзажи создают сказочную атмосферу. Даже если вокруг нет снега, зимний сезон можно почувствовать через стильный маникюр, который отражает настроение времени года.

Где бы вы ни находились, можно добавить уют с помощью маникюра: текстуры свитеров, узоры с листьями падуба, клетка, фланель, морозные серебристые и золотые оттенки, переливы северного сияния и, конечно, блеск. Смелые детали делают зимние образы ещё более выразительными и живыми.

Зимний маникюр на каждый день - подборка дизайнов

Если вы ищете идеи для зимнего маникюра – будь то элегантные варианты, модные сезонные тренды, хромированные или желейные ногти, креативный французский маникюр, яркие блестки или насыщенные цвета – вот несколько, которые помогут вдохновиться с января по март:

Красные хромированные снежинки. Яркий красный хромированный маникюр с узорами снежинок создаёт праздничный зимний стиль. Насытный цвет в сочетании с изящными деталями формирует выразительный и элегантный образ.

Французский маникюр с листьями падуба. Белый французский маникюр с контуром в виде листьев падуба придаёт ногтям зимнюю изысканность. Утонченные линии создают мягкий и стильный эффект.

Замороженные кончики пальцев. Морозно-серый маникюр с блестками и снежинками выглядит одновременно элегантно и празднично. Основная палитра напоминает зимний закат, а украшения добавляют лёгкость и шарм.

Свитера со снежинками. Белый маникюр с узорами свитеров и снежинок сочетает уют и стиль, создавая очаровательный зимний образ с ноткой игривости.

Золотая зима. Маникюр "кошачий глаз" в белых и нейтральных оттенках с золотыми орнаментами, снежинками и бантиками дарит праздничное настроение и делает образ завершённым.

Серебряные и золотые звездочки. Золотой французский маникюр с хромированными серебряными и золотыми звездочками добавляет блеска и элегантности зимнему стилю.

Золотые бархатные снежинки. Маникюр "кошачий глаз" с золотыми бархатными снежинками и белыми узорами создаёт утончённый зимний образ, подходящий как для однотонных, так и для французских кончиков.

Снежинки и падуб. Французский маникюр с листьями падуба и разноцветными ягодами, дополненный снежинками, выглядит празднично и женственно, идеально вписываясь в зимнюю атмосферу.

Эффект ар-деко. Нейтральный маникюр с черно-золотыми узорами в стиле ар-деко и блестками цвета розового золота создаёт изысканный, стильный и современный зимний образ.

Снежинки "Северное сияние". Переливающаяся основа с эффектом северного сияния и белые узоры снежинок создают волшебный и завораживающий зимний маникюр.

Омбре с блестками. Нежно-розовое омбре с блестками и снежинками формирует женственный, лёгкий и праздничный зимний дизайн, идеально подходящий для холодного сезона.

