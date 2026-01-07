Вирастюк засветил лицо самого младшего сына, которому исполнился год: редкое фото

Малыша зовут Ярослав.

Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк поделился с подписчиками важным событием в жизни – его самому младшему сыну 6 января исполнился год. Об этом он рассказал в своем Instagram, показав лицо заметно подросшего малыша.

"Нашему сыночку (самому маленькому) Ярчику (Ярославу Васильевичу) сегодня исполнится годик. Пусть растет на радость нам здоровым и счастливым, но обязательно под мирным небом", - отметил спортсмен в подписи к опубликованному в соцсети видео.

В комментариях пользователи поздравили счастливых родителей, пожелав малышу расти здоровым.

Напомним, ранее УНИАН писал, как Василий Вирастюк впервые показал сразу пятерых своих сыновей.

Как известно, спортсмен несколько лет живет в гражданском браке с украинским дизайнером Ириной Зинченко, которая моложе его на 11 лет.

Не так давно стало известно, что с бывшей супругой Инной Вирастюк до сих пор судится. По словам спортсмена, экс-супруга изначально выдвинула ему условия, которые он "физически не мог выполнить":

"Она тогда требовала 80 тысяч гривень алиментов на двоих детей. Кроме того, хотела, чтобы я переписал на нее свои квартиры. Это были несправедливые условия от человека, который был слишком обижен на меня. Она мне как-то сказала: "Ты должен уйти от меня в одних только носках". Как будто именно в них я к ней и пришел. Сейчас мы ищем взаимопонимание через адвокатов"

