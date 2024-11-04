Также она назвала одну рождественскую ярмарку в Европе, на которую ей больше не хочется возвращаться.

Ежегодно в Европу съезжаются десятки тысяч туристов со всего мира, желающие проникнуться настоящим духом Рождества на знаменитых местных праздничных ярмарках. Среди них – американка Хелен Сула, которая вместе с мужем в 2016 году переехала из Техаса в немецкий Гейдельберг и с тех пор посетила более сотни рождественских ярмарок по всей Европе.

В своем комментарии для Daily Mail блогерша, которая рассказывает о европейской праздничной атмосфере в свем Instagram под ником @christmasmarketsineurope, назвала пять рождественских городков, которые понравились ей больше всего.

1. Кельн, Германия. "Рождественская ярмарка Кельна возле собора захватывает дух. Возвышающаяся готическая архитектура Кельнского собора создает идеальный фон для праздничных огней и прилавков. Рынок обширный, с большим выбором еды – обязательно попробуйте Reibekuchen (картофельные оладьи) и глинтвейн. Он также отлично подходит для семей, с катком и каруселью", – поделилась впечатлениями Хелен.

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Больше о том, что можно посмотреть в Кельне, читайте в нашем большом материале.

2. Страсбург, Франция. Рождественская ярмарка в этом зажиточном французском городе на границе с Германией поразил американку своей аутентичностью.

"Известный как столица Рождества, Страсбург является одной из старейших и красивейших рождественских ярмарок в Европе. Весь город превращается в праздничную страну чудес с потрясающими украшениями, многочисленными рыночными площадями и вкуснейшими местными угощениями, такими как тарт фламбе и печенье бредель. Очарование и аутентичность этого рынка не имеют себе равных", – говорит она.

Больше о том, что можно посмотреть в Страсбурге, читайте в нашем большом материале.

3. Гейдельберг, Германия. "Гейдельберг занимает особое место в моем сердце, поскольку это был первый рождественский городок, который я посетила после переезда в Германию", – признается Хелен.

По ее словам, местная рождественская ярмарка проходит вдоль Хауптштрассе – одной из самых длинных пешеходных улиц в Европе, которую освещает Гейдельбергский замок, возвышающийся над всем городом.

"Ледовый каток и теплые угощения, такие как братвурст, делают этот рынок интимным и волшебным. А еще возьмите картошку фри!", – советует путешественница.

Больше о том, что можно посмотреть в Гейдельберге, читайте в нашем большом материале.

4. Рибовилль, Франция. Хелен отмечает, что этот французский городок предлагает туристам совершить рождественское путешествие во времени.

"Рибовилль – это средневековая рождественская ярмарка, и она одна из самых необычных, которые я когда-либо посещала. Город кажется сошедшим со страниц сказки, со средневековой музыкой, костюмами и представлениями, которые переносят вас назад во времени. Он открыт только два выходных в году, так что вам нужно все хорошо спланировать! Я также рекомендую его как семейный, так как он отлично подходит для детей!", – рассказывает блогерша.

5. Вена, Австрия. "Рождественские ярмарки Вены элегантны и очаровательны, а ярмарка на Ратхаусплац – моя любимая. Фон из величественной архитектуры Вены в сочетании с мерцающими огнями – это настоящее волшебство. Попробуйте венскую колбаску и чашку пунша, а также покатайтесь на коньках на близлежащем катке, чтобы получить полноценные праздничные впечатления", – советует Хелен.

А вот больше всего не понравился путешественнице огромный рождественский городок в Гайд-парке в Лондоне.

"Я знаю, я знаю, и мне жаль. Winter Wonderland похож на тематический парк! Но он кажется очень безвкусным и коммерческим. В Лондоне потрясающие украшения, но они просто не передают "дух" правильно. То же самое и в Париже!", – сетует американка.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики компании InsureandGo определили самые популярные рождественские ярмарки в 2024 году. Первые два места в рейтинге достались городам далеко за пределами Европы.

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