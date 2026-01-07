Россия нанесла удар по двум портам в Одесской области: есть погибший и много раненых

Повреждена портовая инфраструктура и контейнеры с маслом.

Российская армия сегодня, 7 января, нанесла очередной удар дронами и ракетами по двум портам Одесской области. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"К сожалению, один человек погиб. Выражаем соболезнования семье и близким. По меньшей мере пять человек получили ранения - им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявил чиновник.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом. Все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, продолжается ликвидация последствий. Порты продолжают работу.

"Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, которая задействована в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику", - подчеркнул чиновник.

Как уточнили в госпредприятии "Администрация морских портов Украины", враг совершил атаку на морской порт "Черноморск", где произошло возгорание контейнеров с маслом, ранения получили два человека.

Также россияне нанесли ракетный удар по порту "Пивденный". Там повреждено административное здание и объекты инфраструктуры. В результате этой атаки погиб человек, есть пострадавшие.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, сегодня днем россияне нанесли по портовой инфраструктуре комбинированный ракетно-дроновой удар. Кроме припортовой инфраструктуры, контейнеров и админздания, поврежден грузовой транспорт.

Обновлено в 18:34. Позже Кипер уточнил, что количество пострадавших в результате массированной атаки возросло до восьми человек. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, соответствующие службы работают на местах.

Удары по энергетике и портам Одесской области

Оккупационная российская армия в течение нескольких последних недель нанесла по Одессе и Одесской области ряд ударов, в том числе по энергетическим объектам и портам. В частности, 30 декабря 2025 года в результате российской атаки были повреждены два гражданских судна. По данным ВМС ВСУ, это "Emmakris III" и "Captain Karam". Последнее заходило в порт для загрузки пшеницы.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что оккупанты повредили объекты в портах "Пивденный" и "Черноморск". Пострадал гражданский человек, были повреждены резервуары для хранения масла одного из промышленных предприятий.

Ранее из-за ударов по порту "Пивденный" были повреждены резервуары с растительным маслом, тонны которого попали в Черное море. Это привело к гибели сотен водоплавающих птиц. В Одесском зоопарке развернули пункт для помощи птицам, которых жителям города удалось спасти.

