Украинские сыроделы массово сокращают производство: что стало причиной

Баланс на рынке сыра в Украине меняется не в пользу местных производителей.

Предложение дешевого импортного сыра в Украине существенно увеличилось в конце 2025 года, что заставило отечественных сыроделов повсеместно сокращать производство.

Аналитики проекта "Инфагро" отметили, что несмотря на традиционный рост потребления населением сыра в декабре, все больше украинцев отдают предпочтение зарубежной продукции из-за более привлекательных цен. Поэтому продажи отечественных сыров приходилось поддерживать преимущественно за счет акций, что негативно сказалось на марже.

Украинские сыры даже с акционными скидками часто дороже импортных аналогов, что заставляет производителей или еще сильнее снижать цены, или сокращать выпуск. Поэтому с учетом будущего январского снижения спроса, производители вынуждены были сократить объемы производства в конце года.

Видео дня

В 2026 году тенденция с ростом объемов импорта сыров должна сохраниться. Альтернативой внутреннему рынку для части производителей остается экспорт, где ценовые условия более привлекательны.

Исключением из общей картины стал рынок плавленых сыров. Он лишен резких колебаний, связанных со спросом или производством, что делает его одной из немногих сбалансированных ниш в сырном сегменте.

Молочная промышленность Украины - главные новости

Украина наращивает объемы экспорта за границу молочной продукции в количественном значении, однако получает за это меньше денег. Это связано с тем, что все меньше на экспорт поступает продукция с большой добавленной стоимостью, которая является недостаточно конкурентоспособной.

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас отметила, что при худшем сценарии украинская молочная отрасль не выдержит и просто исчезнет, и мы будем полностью зависеть от импорта, превратившись в поставщика молоко-сырья в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: