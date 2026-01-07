Прорыв стал провалом: почему РФ построила только один секретный Су-47

Амбициозный проект с крыльями, направленными вперед, уперся в проблемы прочности, бюджета и изменение военных приоритетов.

Россия построила только один экземпляр экспериментального истребителя Су-47 "Беркут", который в 1990-х годах позиционировали как прорывной проект с крыльями с передней стреловидностью и элементами малозаметности. Несмотря на амбициозную концепцию, самолет так и остался демонстратором технологий, не дойдя до серийного производства, пишет 19FortyFive.

Су-47 задумывался как сверхманевренный истребитель, потенциально пригодный и для палубной авиации. Крылья, направленные вперед, должны были обеспечить лучшую подъемную силу, более короткий взлет и преимущество в воздушном бою на дозвуковых скоростях. На бумаге это выглядело перспективно, однако на практике конструкция оказалась чрезвычайно сложной.

Главной проблемой стали именно крылья. При маневрах с большими перегрузками они подвергались сильному скручиванию, что ускоряло усталость материалов. Даже электродистанционная система управления, без которой самолет был бы вообще неуправляемым, не могла полностью компенсировать эти конструктивные ограничения. Для серийного производства нужны были дорогие композитные материалы и сложные аэроупругие решения, на которые у России не хватило ресурсов.

Дополнительным фактором стала смена приоритетов после завершения Холодной войны. На фоне экономического кризиса и сокращения военных бюджетов Москва сделала ставку не на экстремальную маневренность, а на технологии малозаметности. Хотя Су-47 имел внутренний отсек для вооружения и темное покрытие, что породило слухи о "стелс"-характеристиках, полноценным истребителем-невидимкой он так и не стал.

В итоге компания "Сухой" построила лишь один самолет, который использовался для испытаний и демонстраций, в частности на авиасалоне МАКС в 2007 году. В то же время наработки проекта не исчезли бесследно: отдельные технологии, в частности в сфере композитов и аэродинамики, впоследствии были использованы при создании Су-57.

Похожий путь в свое время прошли и США с экспериментальным X-29, который также имел крылья с передней стреловидностью и был признан чрезвычайно нестабильным. И американский, и российский опыт показали: концепция работает с точки зрения аэродинамики, но является слишком сложной и дорогой для массового боевого применения.

