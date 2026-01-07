РФ массированно атакует Кривой Рог: есть раненые

Известно о госпитализации трех человек.

Армия РФ массированно атакует Кривой Рог Днепропетровской области, известно о трех раненых. Об этом в Telegram сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Массированная атака на город. Все знаем, уже работаем. Информационная гигиена. Берегите себя, есть еще "Шахеды" в воздухе и баллистика из Крыма", - отметил он.

По словам Вилкула, по состоянию на сейчас известно о трех раненых.

"Уже доставлены в больницу. Средней тяжести", - рассказал руководитель Совета обороны города.

Позже Вилкул добавил, что на Кривой Рог еще летят реактивные беспилотники.

Также об атаке беспилотников по Днепропетровской области сообщил временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

"Враг продолжает атаковать область беспилотниками. Угроза сохраняется", - заявил он.

Вражеские атаки на Кривой Рог

22 декабря 2025 года российская армия нанесла удар по Днепропетровской области, в частности, в Кривом Роге было разрушено здание Центра предоставления административных услуг.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате шахедного удара разрушен ЦПАУ "Я-ВЕТЕРАН". Также значительно поврежден главный Центр предоставления административных услуг "Виза".

И.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщал, что в Кривом Роге в результате атаки БпЛА возник пожар, который был ликвидирован. Также были повреждены админздания, два многоквартирных дома и легковые автомобили.

