Жила б в долгах: эксперты подсчитали, сколько стоит роскошная жизнь Эмили в Париже

Аналитики утверждают, что зарплата специалиста по маркетингу в Париже не сможет удовлетворить аппетиты героини популярного шоу.

В декабре 2025 года вышел пятый сезон популярного комедийного сериала Netflix "Эмили в Париже". На фоне того как стриминговый гигант объявил о продлении шоу на шестой сезон, французская столица вновь наблюдает очередной всплеск интереса со стороны его фанатов.

Однако, наблюдая за роскошной жизнью главной героини, многие зрители не осознают, что на самом деле Эмили ни за что не могла бы позволить себе все это.

Зарплата Эмили не соответствует расходам

Как пишет Daily Mail со ссылкой на оценки агентства цифрового маркетинга, работая специалистом по маркетингу в Париже, Эмили могла бы зарабатывать около 36 300 фунтов стерлингов в год (около 42 тысяч евро). Однако исследование показывает, что этого было бы недостаточно для поддержания дорогого образа жизни героини.

Например, аренда квартиры в Латинском квартале Парижа, подобной той, в который живет Эмили, в реальности обошлась бы примерно в 24 477 фунтов стерлингов в год (около 28 тысяч евро). При этом на коммунальные услуги у нее уходило бы 1752 фунта стерлингов в год (около 2 тысяч евро).

Кроме того, героиня также часто обедает в ресторанах Парижа, посещение которых хотя бы два раза в неделю обошлось бы ей в 2393 фунта стерлингов в год (около 2760 евро).

На другие расходы, такие как регулярные поездки на такси по городу, походы в бары как минимум два раза в неделю и ежедневные чашки кофе, у Эмили уходило б примерно 3300 фунтов стерлингов в год (около 3800 евро).

При этом девушка часто появляется на публике в одежде от люксовых брендов, от Chanel до Hermès. Одна из самых дорогих вещей в ее гардеробе – желтая куртка с принтом от Vassilis Zoulias из второго сезона, стоимость которой составляет 39 878 фунтов стерлингов (около 46 тысяч евро), что больше приблизительной годовой зарплаты героини. В целом же, по оценкам специалистов, расходы на роскошный гардероб Эмили составляют около 56 698 фунтов стерлингов в год (около 65 тысяч евро).

Жила бы в огромных долгах

Исходя из указанных выше цифр, поддержание парижского образа жизни Эмили Купер обходилось бы более чем в 90 тысяч фунтов стерлингов в год (около 104 тысяч евро), что в реальности привело бы героиню к долгам в размере более 50 тысяч фунтов стерлингов (около 58 тысяч евро).

А потому тем, кто хочет подражать главной героине сериала "Эмили в Париже", потребуются значительные финансовые вложения.

Что еще не так с сериалом "Эмили в Париже"

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее американка, подобно Эмили живущая в Париже, посетила местный ресторан Terra Neva, в интерьерах которого снимали сцены из ресторана Габриэля. По ее словам, этот ресторан – типичная ловушка для туристов, который, к тому же, подает не французскую, а итальянскую кухню.

В свою очередь британка Анна Ричардс, уже несколько лет живущая во французском Лионе, рассказала, похожа ли жизнь иностранцев во Франции на сериал "Эмили в Париже".

