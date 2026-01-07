Зеленский призвал США похитить еще одного диктатора, и это не Путин

Президент подчеркнул, что партнеры должны быстро принимать решения - словно война не в Украине, а у них.

У США есть инструменты принуждения России к миру. Например, они могут провести операцию по задержанию правителя Чечни Рамзана Кадырова, чтобы российский диктатор Владимир Путин увидел это и задумался о собственном будущем. Об этом сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-брифинга.

Так, его попросили прокомментировать, как должны действовать западные партнеры Украины, если достичь мирного соглашения в ближайшее время не получится. "Я очень хотел, чтобы мирное соглашение было, чтобы дипломатия сработала. Мы для этого делаем абсолютно все", - ответил Зеленский.

При этом отметил, что пока нет мирного соглашения, то партнеры знают, что должны двигаться быстрее.

"Словно война не у нас, а у них. Они это должны чувствовать. Они все это знают - ПВО, наша сильная армия, деньги на производство дронов, защита неба. Все прекрасно это понимают", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в дипломатическом треке, в частности, американцы сейчас продуктивны.

"У нас есть хорошие результаты. Но все это еще не дожато до конца. Они должны давить на Россию. У них есть инструменты, они умеют. И когда они очень хотят, то они могут найти инструменты давить на Россию. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом", - подчеркнул Зеленский.

В этом контексте он напомнил о военной операции США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен диктатор Николас Мадуро вместе с женой.

"Провели операцию? Провели. Результат видит весь мир. Быстро это сделали. Пусть они сделают какую-то операцию с Кадыровым. С этим убийцей. Так может тогда Путин увидит это и задумается", - подчеркнул президент Украины.

США похитили диктатора Венесуэлы

Как сообщал УНИАН, 3 января президент США Дональд Трамп подтвердил, что состоялся удар по Венесуэле и Мадуро захвачен и вывезен из страны вместе с женой. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что венесуэльский диктатор "предстанет перед правосудием за свои преступления".

Его перевезли в США. CBS News сообщило, что арестованного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес удерживают в разных секциях под стражей в Бруклине в заведении, предназначенном для содержания подсудимых, нуждающихся в усиленном режиме безопасности.

