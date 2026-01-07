США задержали ещё один танкер 'теневого флота' (видео)

Министр войны Пит Хегсет заявил, что США продолжат блокаду "теневого флота", перевозящего венесуэльскую нефть

США захватили танкер "теневого флота" M/T Sophia, которое следовало из Венесуэлы с грузом нефти. Операция прошла в Карибском море в рамках морской блокады венесуэльской нефти, сейчас его сопровождают в США. Об этом сообщило южное командование американской армии.

Секретарь Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм дала понять, что США продолжат задерживать нефтяные танкеры, связанные с Венесуэлой.

"Преступники всего мира, будьте начеку. Вы можете бежать, но вы не сможете спрятаться. Мы никогда не отступим от нашей миссии по защите американского народа и пресечению финансирования наркотерроризма, где бы мы его ни обнаружили, и точка", - сказала она.

Министр войны Пит Хегсет заявил, что США продолжат блокаду "теневого флота", перевозящего венесуэльскую нефть:

"Соединённые Штаты продолжают обеспечивать соблюдение блокады в отношении всех судов "теневого флота", незаконно перевозящих венесуэльскую нефть для финансирования незаконной деятельности, похищая средства у венесуэльского народа. Будет разрешена только законная и правомерная торговля энергоресурсами - в том виде, как она определяется Соединёнными Штатами".

Российское министерство транспорта подтвердило высадку американских военных на танкер Bella 1 (Marinera).

По сообщению ведомства, 24 декабря 2025 года судно получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации. Утверждается, что разрешение выдано на основании российского законодательства и норм международного права. В министерстве заявляют, что сегодня около 15:00 по московскому времени на судно высадились военные США, после чего связь с танкером была потеряна.

Задержание танкеров

Вышедший из Венесуэлы танкер Bella 1, сменивший название на Marinera и поменявший флаг на российский, был задержан в Северном море, объявило Европейское командование Вооруженных сил США.

Судно, которое американские корабли преследовали около двух недель, было взято под контроль за нарушение санкций в соответствии с ордером, выданным Федеральным судом США.

