8 января Украину ждёт погодное испытание: зима ударит по всей стране

В течение суток ожидаются снегопады, сильный мокрый снег, дожди и ветер.

В четверг, 8 января, в Украине ожидается сложная зимняя погода. Практически по всей стране пройдут сильные осадки. На западе, где будет "минус", ожидаются снегопады. В большинстве северных и некоторых центральных областей будет мокрый снег, а на остальной территории - дожди. Разброс температур будет внушительный: от -2°...-6° на западе до +10°...+13° на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -4°, днем +2°, сильный мокрый снег и дождь.

Во Львове в четверг будет пасмурно. Ночью -10°, днем -4°, сильный снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -10°, днем -3°, сильный снег.

В Ривне завтра пасмурно, ночью -10°, днем -4°, сильный снег.

В Тернополе 8 января ночью будет -10°, днем -3°, пасмурно, сильный снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -10°, днем -3°, сильный снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -10°, днем -3°, сильный снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -11°, днем -2°, пасмурно, сильный снег.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью -10°, днем -3°, сильный снег.

В Виннице завтра будет -6°...-2°, пасмурно, сильный снег.

В Житомире в четверг ночью будет -8°, днем -3°, пасмурно, сильный снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+3°, пасмурно, сильный мокрый снег и дождь.

В Черкассах завтра будет ночью -3°, днем +4°, пасмурно, сильный мокрый снег и дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем +10°, пасмурно, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°, дождь.

В Одессе 8 января - пасмурно, температура ночью +3°, днем +11°, сильный дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +3°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +3°, днем +12°, дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, пасмурно, сильный мокрый снег и дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +3°, днем +9°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в четверг будет пасмурно, +5°...+13°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +7°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +7°, дождь.

8 января - какой праздник, приметы погоды

8 января - святого исповедника Эмилиана. По приметам, если в этот день тепло и солнечно, то и весна будет теплоей и ранней.

