Португалия в феврале с курсом евро 52: плюсы, минусы, подводные камни

Февраль обычно считается "мертвым" месяцем для путешествий – событий мало, инфраструктура на ремонте, погода не очень. Но также многие туристы считают его идеальным временем для посещения сверхпопулярных мест. УНИАН.Туризм решился посетить в феврале Португалию и теперь готов взвесить все "за" и "против".

В течение последних 6-7 лет планам автора этого материала посетить Португалию постоянно что-то мешало – то отсутствие доступных по цене рейсов из Киева, то пандемия коронавируса, то полномасштабная война, то постоянно растущий курс евро. Впрочем, в октябре прошлого года, импульсивно-волевым порывом было принято решение наконец добраться до этой желанной многими туристами страны. И так уж совпало, что оптимальным временем для путешествия по целому ряду причин стал февраль.

Конечно, до разумного сравнения всех плюсов и минусов такого путешествия дошло уже после того, как каким-то чудом были приобретены билеты в Лиссабон из Польши и обратно на авиамаршрутку под названием Ryanair на общую сумму около 5000 гривень. Да, сейчас это считается выгодной сделкой, ведь пока в Украине уже четыре года нет собственного гражданского авиасообщения, в Европе уже давно "вымерли" авиабилеты по 10 евро. Ну а Португалия традиционно считается дорогим авиационным сообщением – все же край Европы.

Поэтому большинство "за" и "против" путешествия в Португалию в феврале УНИАН.Туризм узнавал уже на практике на месте.

Видео дня

Цены решают

Один из самых приятных моментов посещения популярных туристических направлений в низкий сезон – это цена вопроса. И на примере Португалии это действительно ощущается.

В первую очередь, снижаются цены на авиабилеты. Например, даже сейчас на вторую половину февраля доступны самые дешевые авиабилеты на рейс "Краков – Лиссабон" от лоукостера Ryanair за 188 злотых (около 2285 гривень). В то же время уже на апрель билеты на этот же рейс стоят от 404 злотых (около 4909 гривень), тогда как на максимуме в летние месяцы они и вовсе достигают 693 злотых (около 8422 гривень). И да, это цены на рейсы перевозчика, который считается одним из самых бюджетных в Европе.

Аналогичная ситуация с жильем. Даже сейчас самые экономные путешественники, готовые мириться с определенными неудобствами ради впечатлений, могут найти койко-места в многоместных номерах хостелов Лиссабона по цене 600 гривень за ночь (с учетом городского налога).

Между тем скромные одноместные номера или комнаты в апартаментах, чаще всего с общей ванной комнатой, обойдутся в сумму от 1000 гривень, если хорошо поискать, но в среднем не дешевле 1500 гривень за ночь. Уже в июне те же номера обходятся примерно на 15-20% дороже.

Еще один плюс – в феврале есть вероятность, что в хостеле или апартаментах на несколько комнат у вас будет меньше соседей, потому что они будут заполнены не полностью. А это означает больше спокойствия и меньшие очереди в душ.

Кроме того, в отдельных случаях дешевше могут быть и некоторые другие сопутствующие туристические услуги, как, например, экскурсии – пытаясь хоть как-то заработать, местные гиды или водители туристических тук-туков будут готовы предложить вам скидки.

Туристы все еще есть, но без толп

Еще один огромный плюс – меньшие толпы на улицах, что дает уникальную возможность комфортно познакомиться с лучшими туристическими локациями страны, и ради этого вам не придется распихивать локтями потные тела тысяч туристов.

Да, в некоторых популярных местах даже в феврале есть толпы, поэтому даже не надейтесь получить там безлюдные кадры.

Вам все еще будут попадаться блогеры, которые на 10-15 минут оккупируют определенную локацию, чтобы выбрать одно единственное удачное фото из сотни сделанных. Или вам все же будет трудно найти сидячее место в таких раскрученных заведениях, как, например, пекарня Pastéis de Belém, фуд-холл Time Out Market Lisboa или арт-квартал LX Factory.

Но, поверьте, это никак нельзя сравнивать с тем туристическим адом, который вас ждет летом (да еще и в жару). У вас будет куча возможностей сделать замечательные фото без лишних людей в кадре, без проблем влезть в поезд или автобус, посидеть в тишине в красивом месте и вкусно поесть без ожидания час в очереди. Более того, иногда даже будут моменты, когда вам будет сложно найти рядом другого туриста, который мог бы вас сфотографировать на фоне невероятного пейзажа.

Некоторым может быть скучно

Однако есть у путешествий в низкий сезон и обратная сторона – тем, кто стремится к веселью и шумным компаниям, может быть скучно. В феврале в Португалии проводится немного мероприятий, и фактически единственный шанс на развлекательный досуг – попасть на какие-то единичные концерты, дискотеки или вечеринки.

В целом, февральские туристы – это люди, которые больше ценят тишину и покой, и, соответственно, общая атмосфера для тех, кто привык к более шумному отдыху, может показаться слишком сонной. Точно так же и сами португальцы в этот период не так часто выбираются из домов из-за занятости и плохой погоды.

Погода может сыграть злую шутку

Собственно, о погоде. Это та огромная ложка дегтя, которая может существенно испортить вам путешествие в Португалию в феврале и даже марте. Хотя в феврале там уже держится комфортная средняя дневная температура +15, сильные дожди могут перечеркнуть все ваши экскурсионные планы, налетев максимально непредсказуемо. И к этому стоит быть максимально готовыми.

А этот февраль для Португалии в плане погоды стал хуже, чем обычно. С начала месяца страну атакуют один ураган за другим – в отдельных регионах зафиксированы наводнения, падение деревьев, повреждения домов и даже летальные жертвы.

Автору материала чудом удалось проскочить между двумя ударами стихии – в течение нескольких дней до поездки в Португалии были круглосуточные дожди без малейших проблесков солнца, и аналогичная ситуация началась накануне отлета.

В целом февральская непогода в Португалии влияет буквально на все ваши туристические планы, начиная с самолета. Например, из-за сильного ливня мы смогли приземлиться в Лиссабоне только со второй попытки и с сильной турбулентностью. Аналогично, вылет обратно состоялся с задержкой, опять же из-за сильного дождя.

Кроме того, поскольку португальцам в основном неизвестно такое понятие, как центральное отопление, есть высокая вероятность, что в месте вашего проживания будет прохладно и влажно. В лучшем случае вам выдадут обогреватель типа "дуйчик". Поэтому о теплой одежде для дома и запасе горячих напитков придется позаботиться заранее.

Ну и, что самое важное, погода существенно ограничит ваши экскурсионные возможности. Во-первых, рассматривать местную архитектуру под круглосуточным ливнем будет не самым большим удовольствием.

Во-вторых, страшны не столько ливни, сколько шквальные порывы ветра, которые порой буквально сдувают людей с места. Из-за этого вход на некоторые смотровые площадки или подход к береговой линии может быть ограничен. Кроме того, из-за риска падения деревьев во время урагана могут закрываться парки и даже кладбища. Например, автор материала была очень разочарована невозможностью попасть на легендарное лиссабонское кладбище Празереш, которое считается одним из самых красивых в Европе – оно было закрыто для посещения как минимум на неделю.

Также непогода может сорвать ваши транспортные возможности – из-за ограниченного паромного сообщения или перекрытых дорог вы просто не сможете попасть на какую-то локацию, о посещении которой вы, возможно, мечтали всю жизнь.

Кроме того, капризы погоды требуют от вас более серьезного подхода к гардеробу для путешествия. Наивно надеяться, что в Португалии в феврале и даже в марте постоянно будет тепло. На самом деле, в стране довольно ощутимые погодные контрасты, в зависимости от региона, времени суток и наличия солнца. Соответственно, вам нужна водостойкая и ветрозащитная верхняя одежда, а также несколько слоев одежды под ней, которые можно будет снимать или надевать по мере необходимости.

Не менее важным будет подбор обуви – это должна быть удобная обувь без каблуков, которая не боится луж (трекинговые кроссовки для хайкинга станут идеальным вариантом, да еще и облегчат вам исследование мощеных лиссабонских холмов).

Так стоило ли оно того

Собственно, автор этого материала, опытная туристка, которая может пойти на определенные жертвы ради желанных впечатлений, вполне понимала, что не все запланированное в Португалии удастся реализовать, если будут ливни и ураганы. К счастью, худшие опасения не оправдались – по крайней мере в течение четырех дней пребывания в стране большую часть дня светило солнышко, а дожди в основном шли ночью. Более того, погода даже позволила посетить мыс Рока – самую западную точку Европы, которую когда-то европейцы считали краем света. В то же время, упомянутое выше кладбище пока осталось незакрытым гештальтом.

В то же время, возможность увидеть страну с меньшим количеством туристов и по более выгодным ценам (ведь при нынешнем курсе евро 52 путешествие в Европу для большинства украинцев является весьма болезненным опытом) лично для меня перекрыла все погодные неурядицы. Но, опять же, это потому, что мне удалось попасть на несколько солнечных дней в Португалии (а такое при планировании поездки за несколько месяцев наперед спрогнозировать нереально).

Ну и, в конце концов, португальская зима точно не напугала меня после нынешних украинских лютых морозов. А то, что не удалось увидеть в этот раз, можно смело перенести на следующий, ведь Португалия это страна, в котору точно хочется вернуться.

***

Итак, подведем итоги. Если у вас ограниченный бюджет, вы мечтаете насладиться Португалией без толп и готовы к капризам погоды, то февральская или мартовская поездка в эту невероятную страну будет для вас отличным решением. Впрочем, если вы все же больше цените комфорт, тепло и атмосферу праздника, а также готовы заплатить немного больше, то, возможно, стоит подождать до апреля-мая. Главное, не затягивайте поездку до лета, потому что тогда основные португальские туристические локации превратятся в мини-порталы в ад.

В наших следующих текстах мы немного подробнее расскажем об интересных местах в Лиссабоне, а также о нескольких прекрасных однодневных экскурсиях из португальской столицы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.