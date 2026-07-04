Где в Европе самые чистые озера для купания: названа страна-лидер с образцовой водой

В рейтинг также вошли самые теплые водоёмы.

Европейские эксперты составили список стран с самой чистой водой в озерах, пригодных для летнего купания, передает Euronews.

В отчете страны оценивались по доле озер, вода в которых признана "отличной" – то есть безопасной для купания. Учитывались только официально определенные купальные водоемы, которые регулярно проверяются в соответствии с Директивой ЕС о качестве купальной воды.

Исследователи напоминают, что, несмотря на жару, купаться следует только в контролируемых местах и обращать внимание на предупреждающие знаки о качестве воды, течениях или подводных опасностях. Актуальность этого совета подтверждает печальная статистика из Франции – по словам премьер-министра страны Себастьяна Лекорню, с 18 июня в неконтролируемых местах утонули 40 человек, большинство из них – молодежь.

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Лидером рейтинга стала Австрия – 96,5 % её внутренних вод для купания признаны отличными. Горный рельеф Альп, покрывающих две трети страны, образует природные резервуары с чистой водой. Озеро Аттерзее славится прозрачностью: летом видимость под водой достигает 7–9 метров, а в Гальштатте есть специальные места для купания на искусственном острове.

На втором месте – Финляндия с показателем 94,7%. В "стране тысячи озёр" их на самом деле более 187 тысяч. Озеро Туусула на юге страны летом прогревается до 18–22 °C, а Саймаа – самое большое озеро Финляндии и четвёртое по размеру в Европе – поражает лабиринтом из почти 14 тысяч островов.

Германия заняла третье место с результатом 91,5%. Здесь популярны общественные купальные комплексы – Strandbäder, с раздевалками, газонами для загара и ресторанами. Озеро Грисси считается самым тёплым в стране, а Боденское озеро – самым большим, и его берега простираются до Швейцарии и Австрии.

Италия показала 87,7%. Благодаря средиземноморскому климату озёра здесь теплее, чем на севере континента – озеро Кальтерн в Южном Тироле прогревается до 28 °C. Среди известных направлений – озера Комо, Гарда и Маджоре.

В Швейцарии отличным признано 84,4 % водоёмов. Цюрих и Женева известны культурой "дикого купания", а озеро Лугано летом – самое тёплое в стране, до 26 °C в августе.

Швеция получила 82,1%. Благодаря праву "Allemansrätten" (право свободного доступа к природе) здесь можно купаться почти в любом озере, включая отдалённые лесные водоёмы.

Во Франции отличным признано лишь 71 % водоемов. Самым тёплым озером страны считается Эгбелетт в Савойе – до 28 °C. Также популярны озеро Анси с бирюзовой водой и самое большое природное озеро страны – Бурже.

Замыкают список Нидерланды (70,4%), Венгрия (64%) и Польша (56,7%). Отдельно в отчете отметили венгерское озеро Хевиз – крупнейшее в мире пригодного для купания термальное озеро с температурой от 22 °C зимой до 36 °C летом.

Ранее мы уже писали о рейтинге лучших пляжей мира – но на этот раз внимание приковано не к тропическим курортам, а к Европе. Испания второй раз подряд возглавила рейтинг стран по количеству пляжей с экологической наградой "Голубой флаг" – их в стране уже 676, и один из самых известных расположен в городке Нерха (Андалусия). Чтобы получить заветный флаг, пляж должен пройти проверку по 33 критериям в шести категориях – от чистоты воды до туристической инфраструктуры.

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