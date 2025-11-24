Некоторые из этих озер являются дорогими популярными курортами, другие - доступны каждому.

Европа - озерный край. Всего здесь насчитывается более 500 тысяч озер с площадью зеркала более 1 гектара и еще множество озер меньшего размера. Большинство из них известны лишь местным жителям, но некоторые имеют всемирную славу, и вполне заслуженно. Издание Independent составило топ-7 европейских озер, каждое из которых хотя бы раз стоит посетить каждому путешественнику.

Озеро Комо, Италия

Комо - самое глубокое и самое гламурное озеро в Италии. Джордж Клуни так его полюбил, что купил две виллы в городке Лальо и соединил их частным мостом. Комо часто появляется в кино: здесь снимали "Казино Рояль", "Звездные войны. Эпизод II" и "Двенадцать друзей Оушена".

Увидеть кинематографические пейзажи можно с паромов, курсирующих между городами Комо, Беладжо и Варенной, или с фуникулера до Брунате, который открывает захватывающую панораму с высоты. Пешком же стоит осмотреть спокойные ботанические сады виллы Карлотта в Тремеццине и затерянные во времени мощеные улочки Беладжо.

Женевское озеро, Швейцария/Франция

Женевское озеро - одно из крупнейших в Западной Европе (73 км длиной). Именно здесь, в вилле Диодати 1816 года, во время грозы над озером Мэри Шелли придумала "Франкенштейна".

Озеро предлагает множество увлекательных впечатлений. Среди главных - железная дорога Rochers-de-Naye, которая поднимается из Монтре сквозь луга и леса до высоты более 2000 м, открывая фантастические виды вплоть до Эйгера и Монблана.

В городке Монтре можно осмотреть замок Шийон, а затем сесть на пароход Belle Époque в Женеву и увидеть Jet d'Eau - самый высокий фонтан в мире. Он выбрасывает более 400 литров воды в секунду на высоту 140 м - идеальное место для фото.

Озеро Блед, Словения

Озеро Блед, расположенное среди Юлийских Альп, выглядит как кадр из живой сказки. Посередине этого водоема длиной около 2 км, оставшегося со времен последнего ледникового периода, лежит живописный островок с церковью Успения Богородицы XV в. А над краем озера возвышается Бледский замок, стоящий на отвесной скале на высоте более 130 м.

Для романтического приключения можно арендовать традиционную лодку плетня и отправиться к острову. В поисках лучших видов стоит подняться по тропе к замку или сходить к смотровым точкам Ойстрица или Малая Осойница.

Лох-Ломонд, Шотландия

Расположенное всего в 32 км к северу от Глазго, это озеро легко доступно в плане транспорта, но оно поражает своими нетронутыми пейзажами.

Древний вулкан Бен-Ломонд (974 м) возвышается над прохладными водами, достигающими глубины до 190 м и покрывающими площадь 70 км² - это самое большое озеро Великобритании.

По всей территории разбросано около 30 островов, некоторые из которых доступны для посещения.

Инчмуррин - самый большой внутренний остров озера (2,4 км длиной) - принимает посетителей сезонным паромом. Тропы ведут мимо руин замка XIV в. и монастыря VII в., а ресторан и бар обеспечивают приятную паузу. Есть и вариант остаться с ночевкой.

Любителям походов стоит покорить вершину Бен-Ломонда - отсюда открывается вид на все озеро, а при ясной погоде ландшафт просматривается до 100 км вокруг.

Ловотнен, Норвегия

Для тех, кто хочет побыть на удивительном озере почти наедине, в любое время года, Ловотнен - идеальный вариант. Оно впечатляет и при этом остается малолюдным.

11-километровый водоём очаровывает глубоким голубым цветом от ледниковых наносов, горами более 1800 м, водопадами, спадающими с высоты почти 1000 м, и зеркальной поверхностью в тихие утра.

Это настоящая мечта для фотографов.

Одним из лучших ракурсов является Rakssetra - старинная горная ферма высоко над северным берегом, где старые хижины идеально дополняют кадр.

Охридское озеро - Северная Македония/Албания

Озеро называют "европейскими Галапагосами" - живой лабораторией возрастом около четырех миллионов лет, сохранившей более 200 эндемичных видов, в частности знаменитого охридского фореля и единственную в мире пресноводную губку.

Но это озеро - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный на границе между Северной Македонией и Албанией - поражает не только природой, но и историей.

Среди занятий - купание в прозрачной воде, которая летом прогревается примерно до 24 °C, и прогулки по городу Охрид: его крутые мощеные улицы ведут к церкви Святого Иоанна в Канео XIII в., возвышающейся на скале над озером.

Не обойдите и музей "Бухта костей" в 16 км от Охрида - воссозданное древнее селение на сваях, позволяющее заглянуть в древнюю историю водоема.

Ахензее, Австрия

Австрийское озеро Ахензее часто сравнивают с норвежскими фьордами - благодаря отвесным скалам и насыщенному бирюзовому цвету воды оно получило прозвище "Фьорд Альп".

Вода из подземных источников настолько чистая, что соответствует стандартам питьевой. Видимость достигает около 10 метров.

Летом, когда температура воды поднимается до примерно 20 °C, стоит поплавать, покататься на сапе или совершить прогулку на лодке между Пертизао, Ахенкирхом и Маурахом.

Чтобы оценить красоту с высоты, можно сесть на историческую зубчатую железную дорогу Ахензее, работающую с 1889 года. Она поднимается на 550 м, проходя через альпийские луга и леса, прежде чем открыть захватывающий вид на озеро с высоты почти 1000 м.

