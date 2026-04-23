Город с 'лучшим пляжем в мире' заставит туристов платить больше

Испания продолжает бороться с туристами, которые никак не могут понять, что им там не рады.

Одно из самых живописных туристических мест Испании вводит дополнительный сбор с туристов, прибывающих на круизных лайнерах. Как пишет Mirror, речь идет о курортном городке Виго на северо-западе страны.

Виго известно в первую очередь как пляжный курорт. В свое время британская пресса даже писала, что лучший пляж мира находится именно здесь. Но и зимой здесь есть чем заняться. Особенно известны впечатляющие световые шоу, которые город устраивает на Рождество.

Сообщается, что городской совет Виго планирует ввести новый туристический налог, чтобы ограничить количество гостей и уменьшить экологическую нагрузку, вызванную массовым туризмом.

На этой неделе Виго примет первые в этом сезоне три круизных лайнера, с которыми прибудут более 7500 посетителей. Причем прибудут они все одновременно – в течение всего лишь нескольких часов. И вот на таких гостях и хотят заработать местные власти. Абель Кабальеро, мэр Виго, сообщил, что за право сойти на берег туристам придется заплатить 1,2 евро.

По данным местных СМИ, также планируется взимать дополнительные 2 евро с человека в день для 4-звездочных и 5-звездочных отелей. В отелях более низких классов будут взимать 1,2–1,6 евро в день, в хостелах и кемпингах – по 0,8 евро с человека в день.

"С момента вступления в силу до 1 июля 2027 года налог будет применяться к первым двум ночам пребывания. Таким образом, тот, кто посещает Виго в течение 4 ночей, будет платить туристический сбор только за первые 2 ночи. С 1 июля 2027 года налог будет применяться максимум к пяти ночам пребывания", – сообщил мэр города.

Однако первые сборы начнутся уже с октября, когда в городе стартует подготовка к рождественскому сезону. Ожидается, что детей и некоторые категории людей с инвалидностью освободят от уплаты налога.

Ограничения для туристов в Испании

Как писал УНИАН, в последние годы в Испании ужесточаются правила для туристов, в частности из-за проблемы чрезмерного туризма. В ряде курортов вводят новые ограничения поведения: например, в городе Сан-Себастьян планируют полный запрет курения на пляжах, а в Пальме-на-Майорке – запрет популярных вечеринок на лодках.

Отдельно власти ужесточают штрафы за нарушение правил. В частности, на Майорке туристам грозит штраф до 750 евро даже за покупку товаров у нелегальных уличных продавцов, а также за ряд других нарушений общественного порядка. Кроме того, в курортных регионах Испании действуют строгие требования к внешнему виду: за пребывание в общественных местах в пляжной одежде вне пляжа штрафы могут достигать 500 евро.

В то же время Испания также вводит дополнительные сборы для туристов. В частности, на Тенерифе введена плата за доступ к популярным маршрутам в национальном парке Тейде – от 6 до 15 евро в зависимости от маршрута и времени посещения, а также ограничено количество посетителей.

