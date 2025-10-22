Марина Григоренко

Туристам грозят новые штрафы в испанских Сан-Себастьяне и Пальме, а также португальской Албуфейре.

На фоне того, как популярные туристические страны все больше ощущают негативные последствия чрезмерного туризма, местные власти продолжают вводить новые налоги и ограничения для путешественников. Особо сложная ситуация на данный момент сложилась в Испании и Португалии.

На днях сразу несколько популярных курортов в этих странах объявили о введении новых строгих правил для туристов.

Новые ограничения для туристов в Испании

Так, городской совет испанского курортного города Сан-Себастьян объявил о намерении ввести новые правила для сохранения своего знаменитого побережья, пишет The Sun.

Первое из них – запрет на курение на всех пляжах. Если это правило будет принято, Сан-Себастьян станет вторым городом в Стране Басков после Сарауса, полностью запретившим курение на своих пляжах.

На пляжах Сан-Себастьяна также могут ввести новые правила в отношении домашних животных: летом собакам будет разрешено гулять по пляжам только с 21:00 до полуночи. Ранее местные жители могли выгуливать собак на общественных пляжах с 1 сентября по 30 мая в любое время суток.

Кроме того, из-за растущего числа жалоб на шум, под запрет могут попасть и громкоговорители.

При этом горсовет призвал местных жителей поделиться своим мнением о новых правилах, которые частично вступили в силу 20 октября 2025 года. Полное же внедрение новых правил планируется к июню 2026 года.

Тем временем, испанский город Пальма на Майорке планирует запретить еще одно популярное туристическое развлечение – вечеринки на лодках. Таким образом, начиная со следующего сезона, лодки для вечеринок будут полностью запрещены на набережной Пальмы, где они швартуются.

Новые ограничения для туристов в Португалии

В свою очередь гостям португальского курортного города Албуфейра грозят строгие штрафы от 150 до 1800 евро за такие действия, как оставление тележек для покупок на улицах, разжигание барбекю на пляжах и создание чрезмерного шума, пишет The Mirror.

При этом местные власти предупредили, что правила будут "строго соблюдаться", и такой кодекс поведения будет действовать круглый год.

Новые ограничения для туристов в других странах Европы

Как сообщал УНИАН, ранее власти чешской столицы Праги приняли решение запретить прокат электросамокатов в городе. Решение начнет действовать с января 2026 года.

Тем временем, в Греции туристам теперь грозят строгие штрафы казалось бы за невинное занятие – сбор ракушек и гальки на пляжах.

